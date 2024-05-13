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ФНС доначислила более 500 млн рублей налогов сети «Андерсон»

Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) доначислила более 500 млн руб. налогов сети «Андерсон» по результатам проверки. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, которые знакомы с ее результатами.

ФНС проверила компании, которые входили в число операционных структур группы. Среди них – ООО «Тиролерхоф», ООО «Хани энд пай», ООО «Касл» и ООО «Герань». Перечисленные компании использовали так называемую ресторанную схему для сокрытия подотчетной выручки, а также платили серые зарплаты.

По данным ФНС, скрытая выручка в 2020-2021 гг. превысила 1 млрд руб. – это 36% от всего оборота группы. Как передает РБК, доначисления превысили 550 млн руб., из них на налоги приходится примерно 370 млн руб., остальная сумма – пени и штрафы.

Ранее «Ведомости» писали, что ФНС в 2023 г. начислила гражданам и бизнесу 7,9 млрд руб. штрафов за налоговые правонарушения, установленные 16-й главой НК (включает в себя в том числе неуплату налогов). Сумма оказалась на 700 млн руб., или 8,2%, меньше, чем годом ранее. От общей суммы начислений в 2023 г. было уплачено 4,6 млрд руб. (в 2022 г. поступило 4,5 млрд руб.). Таким образом, уровень погашения задолженности несколько возрос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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