ФНС доначислила более 500 млн рублей налогов сети «Андерсон»
ФНС проверила компании, которые входили в число операционных структур группы. Среди них – ООО «Тиролерхоф», ООО «Хани энд пай», ООО «Касл» и ООО «Герань». Перечисленные компании использовали так называемую ресторанную схему для сокрытия подотчетной выручки, а также платили серые зарплаты.
По данным ФНС, скрытая выручка в 2020-2021 гг. превысила 1 млрд руб. – это 36% от всего оборота группы. Как передает РБК, доначисления превысили 550 млн руб., из них на налоги приходится примерно 370 млн руб., остальная сумма – пени и штрафы.
Ранее «Ведомости» писали, что ФНС в 2023 г. начислила гражданам и бизнесу 7,9 млрд руб. штрафов за налоговые правонарушения, установленные 16-й главой НК (включает в себя в том числе неуплату налогов). Сумма оказалась на 700 млн руб., или 8,2%, меньше, чем годом ранее. От общей суммы начислений в 2023 г. было уплачено 4,6 млрд руб. (в 2022 г. поступило 4,5 млрд руб.). Таким образом, уровень погашения задолженности несколько возрос.