ФНС доначислила более 500 млн рублей налогов сети «Андерсон»

Ранее «Ведомости» писали, что ФНС в 2023 г. начислила гражданам и бизнесу 7,9 млрд руб. штрафов за налоговые правонарушения, установленные 16-й главой НК (включает в себя в том числе неуплату налогов). Сумма оказалась на 700 млн руб., или 8,2%, меньше, чем годом ранее. От общей суммы начислений в 2023 г. было уплачено 4,6 млрд руб. (в 2022 г. поступило 4,5 млрд руб.). Таким образом, уровень погашения задолженности несколько возрос.