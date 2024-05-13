Reuters: Amazon инвестирует $1,2 млрд евро в облачную инфраструктуру Франции
Американская компания Amazon инвестирует $1,2 млрд евро в инфраструктуру облачных сервисов, необходимых для технологий генеративного искусственного интеллекта (ИИ), во Франции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу французского отделения Amazon Фредерика Дюваля.
Инвестиции «облачного» подразделения Amazon – Amazon Web Services (AWS) – позволят расширить инфраструктуру генеративного ИИ, а также логистическую инфраструктуру в регионе Овернь – Рона – Альпы. Часть инвестиций будет направлена на расширение логистической сети, чтобы увеличить скорость доставки и сократить выбросы углекислого газа.
Франция стала одним из центров ИИ, в республике развиваются такие перспективные стартапы в данной области, как Mistral и Poolside, пишет агентство. Ранее Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и Google открыли во Франции исследовательские центры ИИ. Сейчас Amazon владеет более чем 35 логистическими объектами во Франции.
В январе Reuters сообщал, что AWS намерено до 2027 г. вложить 2,26 трлн йен (порядка $15,24 млрд) в развитие японской инфраструктуры облачных технологий и ИИ.