Reuters: Amazon инвестирует $1,2 млрд евро в облачную инфраструктуру Франции

Франция стала одним из центров ИИ, в республике развиваются такие перспективные стартапы в данной области, как Mistral и Poolside, пишет агентство. Ранее Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и Google открыли во Франции исследовательские центры ИИ. Сейчас Amazon владеет более чем 35 логистическими объектами во Франции.