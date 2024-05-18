Сделка по оплате оставшихся в России товаров IKEA признана безнравственной

Федеральная налоговая служба (ФНС) 30 января подала иск на 12,9 млрд руб. к ООО «Торг», которое принадлежит шведской головной компании IKEA – холдингу Ingka Group. Тогда подробности иска не раскрывались, а 15 мая суд вынес решение в пользу истца. Как следует из картотеки арбитражных дел, ФНС обратилась в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением о признании недействительной сделки по перечислению фирмой «Торг» в адрес Fami Limited 12,9 млрд руб. Налоговая потребовала взыскать средства в доход государства, поскольку было установлено, что ответчики действовали «в обход введенных в Российской Федерации специальных экономических мер» и «в нарушение порядка исполнения обязательств перед иностранными кредиторами».