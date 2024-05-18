Сделка по оплате оставшихся в России товаров IKEA признана безнравственной
Арбитражный суд Московской области признал недействительной сделку по переводу российской структурой IKEA ирландской Fami Limited 12 млрд руб. за приобретенные товары компании. Российскую компанию обязали вернуть эту сумму в доход государства, а сделку сочли «противной основам правопорядка или нравственности», следует из решения суда.
Федеральная налоговая служба (ФНС) 30 января подала иск на 12,9 млрд руб. к ООО «Торг», которое принадлежит шведской головной компании IKEA – холдингу Ingka Group. Тогда подробности иска не раскрывались, а 15 мая суд вынес решение в пользу истца. Как следует из картотеки арбитражных дел, ФНС обратилась в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением о признании недействительной сделки по перечислению фирмой «Торг» в адрес Fami Limited 12,9 млрд руб. Налоговая потребовала взыскать средства в доход государства, поскольку было установлено, что ответчики действовали «в обход введенных в Российской Федерации специальных экономических мер» и «в нарушение порядка исполнения обязательств перед иностранными кредиторами».
После прекращения деятельности IKEA в РФ остававшиеся в стране товарные запасы у «Торга» в ноябре 2022 г. выкупило ООО «Маркет.Трейд», отмечает «Коммерсантъ». Компания принадлежит «Яндексу» и владеет товарным знаком «Яндекс.Маркет». Оплата по сделке по поручению «Торга» была произведена на зарубежные счета Fami.
Генеральная прокуратура РФ указала, что сделка «осуществлена для преодоления введенных специальных экономических мер и вывода из России в ущерб экономике государства денежных средств», она была заключена с целью, «противной основам правопорядка или нравственности, считается ничтожной и влечет последствия, установленные ст. 167 ГК РФ».
В 2020 г. Fami, как следует из материалов дела, открыла кредитную линию «Торгу» на 9,6 млрд руб., часть долга в размере 1,5 млрд руб. на следующий год была погашена. Затем российская компания заключила договор на поставку товаров на 12,9 млрд руб. и «Маркет.Трейд» по поручению «Торга» перечислил эту сумму Fami Limited.
В головном офисе IKEA «Коммерсанту» не стали комментировать дело до его завершения. Ответчик сможет в течение месяца подать апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, указывает издание. В «Яндекс.Маркете» также отказались от комментариев. Источник газеты сообщил, что «Яндекс.Маркет» успел продать все товары под брендом IKEA, которые маркетплейс получил в рамках сделки с ритейлером.