«Ригла» покупает 11 региональных аптечных сетей

«Ригла» создана в 2001 г., объединяет около 3700 аптек в 58 регионах России. Ее точки работают под брендами «Будь здоров», «Ригла», «Живика» и «Здравсити аптека» (онлайн-сервис для заказа лекарств). По итогам 2023 г. выручка «Риглы» составила 153,4 млрд руб. С этим показателем она возглавила рейтинг аптечных сетей, составленный аналитической компанией DSM Group.