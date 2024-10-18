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«Ригла» покупает 11 региональных аптечных сетей

Сделку согласовала ФАС
Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала приобретение ООО «Ригла», входящему в группу «Протек» Вадима Якунина, 11 региональных аптечных сетей. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ФАС.

Речь идет о приобретении 99,9% долей в уставных капиталах ООО «Прайм-фарм», ООО «Аптека 52», ООО «Фест аптека», ООО «Соло-фарм», ООО «Нижегородская аптечная сеть», ООО «Первая аптека», ООО «Аптека 24», ООО «Вита+», ООО «Аптека 78», ООО «Премьер-фарм», ООО «Прима-фарм». Эти сети расположены в Москве и Санкт-Петербурге, Республике Марий Эл, а также Нижегородской, Владимирской, Московской, Калужской и Кировской областях.

ФАС установила, что ни в одном из этих регионов «Ригла» не займет доминирующего положения.

«Ригла» создана в 2001 г., объединяет около 3700 аптек в 58 регионах России. Ее точки работают под брендами «Будь здоров», «Ригла», «Живика» и «Здравсити аптека» (онлайн-сервис для заказа лекарств). По итогам 2023 г. выручка «Риглы» составила 153,4 млрд руб. С этим показателем она возглавила рейтинг аптечных сетей, составленный аналитической компанией DSM Group.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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