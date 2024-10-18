«Ригла» покупает 11 региональных аптечных сетей

«Ригла» покупает 11 региональных аптечных сетейСделку согласовала ФАС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала приобретение ООО «Ригла», входящему в группу «Протек» Вадима Якунина, 11 региональных аптечных сетей. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ФАС.
Речь идет о приобретении 99,9% долей в уставных капиталах ООО «Прайм-фарм», ООО «Аптека 52», ООО «Фест аптека», ООО «Соло-фарм», ООО «Нижегородская аптечная сеть», ООО «Первая аптека», ООО «Аптека 24», ООО «Вита+», ООО «Аптека 78», ООО «Премьер-фарм», ООО «Прима-фарм». Эти сети расположены в Москве и Санкт-Петербурге, Республике Марий Эл, а также Нижегородской, Владимирской, Московской, Калужской и Кировской областях.
ФАС установила, что ни в одном из этих регионов «Ригла» не займет доминирующего положения.
«Ригла» создана в 2001 г., объединяет около 3700 аптек в 58 регионах России. Ее точки работают под брендами «Будь здоров», «Ригла», «Живика» и «Здравсити аптека» (онлайн-сервис для заказа лекарств). По итогам 2023 г. выручка «Риглы» составила 153,4 млрд руб. С этим показателем она возглавила рейтинг аптечных сетей, составленный аналитической компанией DSM Group.