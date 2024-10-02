«Ригла» покупает одну из крупнейших аптечных сетей в ДФО

Сделка, по их словам, находится на продвинутой стадии. По словам одного из собеседников, в контур могут войти 282 аптеки, расположенные во всех субъектах Дальневосточного федерального округа (ДФО), за исключением Чукотского АО. Сделка уже находится на согласовании в ФАС, уточняет один из источников.