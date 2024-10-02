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«Ригла» покупает одну из крупнейших аптечных сетей в ДФО

Компания может получить 282 точки «Аптека Миницен» и «Новая аптека»
Анастасия Ковалева
Евгений Разумный / Ведомости

Компания «Ригла», входящая в группу «Протек» Вадима Якунина, договаривается о покупке объединенной аптечной сети «Аптека Миницен» и «Новая аптека». Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близкие к обеим компаниям.

Сделка, по их словам, находится на продвинутой стадии. По словам одного из собеседников, в контур могут войти 282 аптеки, расположенные во всех субъектах Дальневосточного федерального округа (ДФО), за исключением Чукотского АО. Сделка уже находится на согласовании в ФАС, уточняет один из источников.

Представитель «Риглы» планы по сделке подтвердил. По его словам, текущая сделка – реализация стратегии наращивания присутствия «Риглы» на Дальнем Востоке. «Ведомости» также направили запросы в ФАС и сеть «Аптека Миницен»–«Новая аптека».

Сумму сделки ни один из собеседников не называет. По оценке директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, она может варьироваться в диапазоне от 2,6 до 3,8 млрд руб.

«Новая аптека» (основное лицо – ООО «Суперфарма») и «Аптеки миницен» (ООО «Аверс аптека миницен») принадлежат Игорю и Артему Жуковичам (48% и 22% соответственно), а также Игорю Бояркину (30%). По данным отраслевого издания Vademecum, по итогам 2022 г. сеть выручила 18 млрд руб. и с этим показателем заняла 17-ю строчку рейтинга ТОП-200 крупнейших аптечных сетей России по выручке. По словам источника «Ведомостей», близкого к компании, «Аптека Миницен» и «Новая аптека» отличает большой среднемесячный объем выручки на точку – свыше 8 млн руб. 

«Ригла» создана в 2001 г., объединяет около 3700 аптек в 58 регионах России. Ее точки работают под брендами «Будь здоров», «Ригла», «Живика» и «Здравсити аптека» (онлайн-сервис для заказа лекарств). По итогам 2023 г. выручка «Риглы» составила 153,4 млрд руб. С этим показателем она возглавила рейтинг аптечных сетей, составленный аналитической компанией DSM Group.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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