«Ригла» покупает одну из крупнейших аптечных сетей в ДФО

«Ригла» покупает одну из крупнейших аптечных сетей в ДФОКомпания может получить 282 точки «Аптека Миницен» и «Новая аптека»
Компания «Ригла», входящая в группу «Протек» Вадима Якунина, договаривается о покупке объединенной аптечной сети «Аптека Миницен» и «Новая аптека». Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близкие к обеим компаниям.
Сделка, по их словам, находится на продвинутой стадии. По словам одного из собеседников, в контур могут войти 282 аптеки, расположенные во всех субъектах Дальневосточного федерального округа (ДФО), за исключением Чукотского АО. Сделка уже находится на согласовании в ФАС, уточняет один из источников.
Представитель «Риглы» планы по сделке подтвердил. По его словам, текущая сделка – реализация стратегии наращивания присутствия «Риглы» на Дальнем Востоке. «Ведомости» также направили запросы в ФАС и сеть «Аптека Миницен»–«Новая аптека».
Сумму сделки ни один из собеседников не называет. По оценке директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, она может варьироваться в диапазоне от 2,6 до 3,8 млрд руб.
«Новая аптека» (основное лицо – ООО «Суперфарма») и «Аптеки миницен» (ООО «Аверс аптека миницен») принадлежат Игорю и Артему Жуковичам (48% и 22% соответственно), а также Игорю Бояркину (30%). По данным отраслевого издания Vademecum, по итогам 2022 г. сеть выручила 18 млрд руб. и с этим показателем заняла 17-ю строчку рейтинга ТОП-200 крупнейших аптечных сетей России по выручке. По словам источника «Ведомостей», близкого к компании, «Аптека Миницен» и «Новая аптека» отличает большой среднемесячный объем выручки на точку – свыше 8 млн руб.
«Ригла» создана в 2001 г., объединяет около 3700 аптек в 58 регионах России. Ее точки работают под брендами «Будь здоров», «Ригла», «Живика» и «Здравсити аптека» (онлайн-сервис для заказа лекарств). По итогам 2023 г. выручка «Риглы» составила 153,4 млрд руб. С этим показателем она возглавила рейтинг аптечных сетей, составленный аналитической компанией DSM Group.