«Ригла» купила сети «Аптечество» и Farmani из 375 точек

«Ригла» купила сети «Аптечество» и Farmani из 375 точекЭто первая крупная сделка на аптечном рынке за последние два года, считают эксперты
Аптечная сеть «Ригла» (входит в группу «Протек» Вадима Якунина) купила у Юрия Гайсинского ряд юридических лиц, включая ООО «Нижегородская аптечная сеть», под управлением которых работают 375 аптек под брендами «Аптечество» и Farmani в восьми российских регионах. Это следует из данных «СПАРК-Интерфакса» от 8 августа и сообщения самой «Риглы». Таким образом, общее число аптечных точек компании возросло до 4700.
Совокупная сумма сделок не раскрывается, сообщил представитель пресс-службы «Риглы». «Ведомости» также направили запрос Гайсинскому.
Почти 66% приобретенных аптек (247 из 375) располагаются в Нижегородской области, говорится в сообщении «Риглы». Доля розничного коммерческого рынка в регионе приобретенных брендов составляет 14,8%, следует из данных аналитического агентства AlphaRM. За счет сделки «Ригла» планирует нарастить долю в Нижегородской области до 18%, приводит пресс-служба слова генерального директора «Риглы» Бориса Попова.
Какие юрлица купила «Ригла»
Активы сетей «Аптечество» и Farmani оформлены как минимум на 10 разных юридических лиц, включая ООО «Нижегородская аптечная сеть» (обществу также принадлежат товарные знаки на оба бренда). Под управлением последней находятся восемь юрлиц: ООО «Первая аптека», ООО «Аптека 24», ООО «Вита+», ООО «Соло-фарм», ООО «Премьер-фарм», ООО «Аптека 52», ООО «Аптека 78», ООО «Прайм-фарм». Все сделки структурированы по единому принципу: 99,99% купила ООО «Ригла», оставшиеся 0,01% – АО «Протек».
«Ригла», принадлежащая группе «Протек» Вадима Якунина, была создана в 2001 г. Ее собственные точки работают под брендами «Будь здоров», «Ригла», «Живика» и «Здравсити аптека» (онлайн-сервис для заказа лекарств).
Помимо нижегородских точек компания также получила аптеки в Республике Марий Эл (24), Владимирской (37), Кировской (20) и Калужской областях (3), а также в Санкт-Петербурге (8), Москве и Московской области (36), уточнил представитель компании. По итогам первого полугодия 2024 г., согласно данным AlphaRM, среднемесячная выручка Farmani и «Аптечества» на точку составляла 2,29 млн руб.
По словам представителя «Риглы», Farmani и «Аптечество» позиционируются как аптеки доступных цен, их точки находятся в административных центрах регионов и в небольших населенных пунктах. Два приобретенных бренда известны в регионах своего присутствия, поэтому аптеки продолжат работать под прежними вывесками, сообщил Попов.
Большие сделки на аптечном рынке последние два года были приостановлены в связи с началом спецоперации и общей экономической ситуацией в стране, рассказал «Ведомостям» директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Возможную сумму сделок он оценил в 2,2-3,4 млрд руб. без учета возможной долговой нагрузки и иных обременений бизнеса. Он также считает покупку «Риглы» крупной. По мнению Беспалова, данная сделка показывает, что сложный период на аптечном рынке заканчивается.
«Ригла» стремится наращивать число точек, чтобы не уступить место аптечной сети «Апрель», сказал «Ведомостям» генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. К концу 2023 г. последняя насчитывала 7434 точек против 4100 у «Риглы». Тем не менее оборот «Риглы» в 2023 г. достиг 153,4 млрд руб. (+15% к 2022 г.), по оценке DSM Group, которая ставила сеть на первое место своего рейтинга аптечных сетей в прошлом году. У «Апреля» в 2023 г. продажи выросли до 124,2 млрд руб. (+10,5%), а в рейтинге DSM Group сеть заняла второе место.
По мнению Шуляка, «Ригле» было бы сложно удержать лидерство на рынке исключительно органическим ростом, без поглощения других сетей.