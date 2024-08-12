«Ригла» купила сети «Аптечество» и Farmani из 375 точек

«Ригла» стремится наращивать число точек, чтобы не уступить место аптечной сети «Апрель», сказал «Ведомостям» генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. К концу 2023 г. последняя насчитывала 7434 точек против 4100 у «Риглы». Тем не менее оборот «Риглы» в 2023 г. достиг 153,4 млрд руб. (+15% к 2022 г.), по оценке DSM Group, которая ставила сеть на первое место своего рейтинга аптечных сетей в прошлом году. У «Апреля» в 2023 г. продажи выросли до 124,2 млрд руб. (+10,5%), а в рейтинге DSM Group сеть заняла второе место.