ФАС предписала «Крка» снизить цены на лекарство от повышенного давления

По информации аналитической компании RNC Pharma, в 2023 г. в сравнении с 2022 г. средняя оптовая цена ко-дальневы увеличилась примерно на 15% до 933 руб. за упаковку, отмечал директор по развитию компании Николай Беспалов. В то же время у этого препарата семь вариантов дозировок и фасовок, цены на них менялись по разному. На одни позиции стоимость выросла на 4%, на другие – на 10% и даже 18%, указал аналитик. По его мнению, это могло произойти из-за увеличения себестоимости производства за последние два года, но насколько рост цен на рынке соотносится с ростом затрат, – «вопрос открытый».