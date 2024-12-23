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ФАС предписала «Крка» снизить цены на лекарство от повышенного давления

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала фармкомпанию «Крка» нарушившей антимонопольное законодательство в связи с монопольно высокими ценами на лекарственные препараты. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.

Речь идет о ценах на отдельные дозировки препарата ко-дальнева, который применяется при повышенном артериальном давлении. По данным службы, в прошлом году «Крка» повысила отпускные цены на это лекарство на 10-16% в зависимости от дозировки. При этом фармкомпания не обосновала повышение цен. В апреле ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении «Крка».

В ходе рассмотрения дела ведомство выяснило, что темпы роста прибыли фармкомпании сильно превысили рост расходов на производство. Кроме того, практически неизменными остались состав продавцов и покупателей препарата и условия его обращения на рынке. Отмечается, что в 2022-2023 гг. «Крка» занимала доминирующее положение на рынке ко-дальневы, не имеющего взаимозаменяемых аналогов в России. Россияне были вынуждены покупать препарат, несмотря на повышение цены.

По итогам рассмотрения дела комиссия ведомства признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство и предписала устранить нарушение путем установления экономически обоснованной цены на отдельные дозировки препарата. ФАС проконтролирует исполнение предписания.

17 апреля ФАС сообщила о выявленных признаках установления монопольно высоких цен на ко-дальневу. В связи с нарушением закона о защите конкуренции (п. 1 ч.1 ст. 10) служба возбудила антимонопольное дело в отношении «Крка». Ранее в ведомство поступили обращения граждан о росте в 2023 г. цен на указанный препарат. На сколько именно выросла стоимость лекарства, в службе не уточняли.

По информации аналитической компании RNC Pharma, в 2023 г. в сравнении с 2022 г. средняя оптовая цена ко-дальневы увеличилась примерно на 15% до 933 руб. за упаковку, отмечал директор по развитию компании Николай Беспалов. В то же время у этого препарата семь вариантов дозировок и фасовок, цены на них менялись по разному. На одни позиции стоимость выросла на 4%, на другие – на 10% и даже 18%, указал аналитик. По его мнению, это могло произойти из-за увеличения себестоимости производства за последние два года, но насколько рост цен на рынке соотносится с ростом затрат, – «вопрос открытый».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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