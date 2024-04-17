ФАС возбудила дело из-за роста цены на лекарство от повышенного давления«Крка» грозит оборотный штраф в размере до 15% выручки от продаж ко-дальневы
ФАС выявила признаки установления монопольно высоких цен на лекарство ко-дальнева (амлодипин+индапамид+периндоприл, не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших – ЖНВЛП). Об этом говорится в сообщении службы. В связи с нарушением закона о защите конкуренции (п. 1 ч.1 ст. 10) ведомство возбудило антимонопольное дело в отношении «единственного продавца этого лекарства с 2022 по 2023 г. – фармкомпании «Крка».
Ранее в ФАС поступили обращения граждан о росте в 2023 г. цен на препарат ко-дальнева, который применяют при артериальной гипертензии (повышенное артериальное давление). На сколько конкретно увеличилась стоимость лекарства, в службе не уточнили.
По данным аналитической компании RNC Pharma, в 2023 г. в сравнении с 2022 г. средняя оптовая цена ко-дальневы выросла примерно на 15% до 933 руб. за упаковку, отметил директор по развитию компании Николай Беспалов. В то же время у этого лекарства 7 вариантов дозировок и фасовок, цены на них менялись по разному, подчеркнул эксперт. На одни позиции стоимость увеличилась на 4%, на другие – на 10% и даже 18%, отметил аналитик. Это могло произойти по причине того, что себестоимость производства за последние два года увеличилась, но насколько рост цен на рынке соотносится с ростом затрат – «вопрос открытый», подчеркнул он.
Установление монопольно высокой цены считается одним из наиболее тяжких нарушений, отмечает адвокат Forward Legal Олег Шейкин. Поэтому у компании нет возможности добровольно согласиться с требованиями ФАС, избежав таким образом ответственности, уточнил он. Если вина «Крка» будет доказана, то ей грозит оборотный штраф – до 15% от выручки, неправомерно полученной на рынке данного препарата, говорит глава практики фармацевтики и здравоохранения Seamless Legal Всеволод Тюпа.
Всего в 2023 г. в аптеках было продано 1,9 млн упаковок ко-дальневы на 1,77 млрд руб. (рост на 17,6% в упаковках и на 35,5% в рублях к 2022 г.), по данным RNC Pharma.
В России кроме ко-дальневы с тем же действующим веществом в мае 2023 г. был зарегистрирован еще один препарат – трипликсам от французской Servier, следует из Государственного реестра лекарственных средств. Как минимум до этого времени «Крка» была единственным продавцом этого средства, пояснил Беспалов. Но конкурирующий препарат дороже: средняя стоимость трипликсама сейчас составляет около 1000 руб. за упаковку.
«Прецедент очень любопытный, и интересен он прежде всего тем, что в перечень ЖНВЛП не входит и под прямое ценовое регулирование со стороны государства не подпадает», – говорит Беспалов. Практика возбуждения дел в связи с установлением монопольной высокой цены на препарат, не входящий в перечень ЖНВЛП, является достаточно редкой, подтверждает Тюпа.
Похожие случаи до этого были в основном в отношении препаратов в рамках перечня ЖВНПЛ, рассказывает Беспалов. Так, в 2018 г. ФАС на этот счет провела большую работу и даже отозвала регистрацию цены на препарат нексиум от AstaZeneca. В итоге компания согласилась пересмотреть ценник и снизила стоимость лекарства в 8 раз, напомнил он.
«Ведомости» направили запрос в «Крка».