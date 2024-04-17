ФАС возбудила дело из-за роста цены на лекарство от повышенного давления

По данным аналитической компании RNC Pharma, в 2023 г. в сравнении с 2022 г. средняя оптовая цена ко-дальневы выросла примерно на 15% до 933 руб. за упаковку, отметил директор по развитию компании Николай Беспалов. В то же время у этого лекарства 7 вариантов дозировок и фасовок, цены на них менялись по разному, подчеркнул эксперт. На одни позиции стоимость увеличилась на 4%, на другие – на 10% и даже 18%, отметил аналитик. Это могло произойти по причине того, что себестоимость производства за последние два года увеличилась, но насколько рост цен на рынке соотносится с ростом затрат – «вопрос открытый», подчеркнул он.