Прокуратура за год внесла 10 000 предостережений из-за необоснованного роста цен

Он отметил, что Генпрокуратура активно взаимодействует с ФАС, Минсельхозом и Минпромторгом, поддерживая прямые контакты с производителями и поставщиками. В результате, в преддверии новогодних праздников компании «Вимм-Билль-Данн» и «Экомилк» отказались от повышения цен на молочную продукцию.