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Прокуратура за год внесла 10 000 предостережений из-за необоснованного роста цен

Ведомости

В 2024 г. российские прокуроры направили почти 10 000 предостережений против необоснованного роста цен на товары первой необходимости и лекарства. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов на заседании Совета Федерации. Прямая трансляция заседания идет на сайте СФ.

По его словам, ежедневный мониторинг рынка позволил выявить многочисленные случаи необоснованного повышения стоимости молока, яиц, хлеба, лекарств и других товаров первой необходимости.

«Если кто-то не понимает, то, безусловно, по инициативе прокуроров они привлекаются к административной ответственности. Такие факты есть, и их достаточно много», – подчеркнул Краснов.

Он отметил, что Генпрокуратура активно взаимодействует с ФАС, Минсельхозом и Минпромторгом, поддерживая прямые контакты с производителями и поставщиками. В результате, в преддверии новогодних праздников компании «Вимм-Билль-Данн» и «Экомилк» отказались от повышения цен на молочную продукцию.

31 марта сообщалось, что ФАС начнет проверку в связи с планируемым увеличением цен на продукцию компании Barilla. У производителя запросили данные об объемах производства, реализации и импорта продукции в РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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