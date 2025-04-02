Прокуратура за год внесла 10 000 предостережений из-за необоснованного роста цен
В 2024 г. российские прокуроры направили почти 10 000 предостережений против необоснованного роста цен на товары первой необходимости и лекарства. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов на заседании Совета Федерации. Прямая трансляция заседания идет на сайте СФ.
По его словам, ежедневный мониторинг рынка позволил выявить многочисленные случаи необоснованного повышения стоимости молока, яиц, хлеба, лекарств и других товаров первой необходимости.
«Если кто-то не понимает, то, безусловно, по инициативе прокуроров они привлекаются к административной ответственности. Такие факты есть, и их достаточно много», – подчеркнул Краснов.
Он отметил, что Генпрокуратура активно взаимодействует с ФАС, Минсельхозом и Минпромторгом, поддерживая прямые контакты с производителями и поставщиками. В результате, в преддверии новогодних праздников компании «Вимм-Билль-Данн» и «Экомилк» отказались от повышения цен на молочную продукцию.
31 марта сообщалось, что ФАС начнет проверку в связи с планируемым увеличением цен на продукцию компании Barilla. У производителя запросили данные об объемах производства, реализации и импорта продукции в РФ.