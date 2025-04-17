ФАС расширила список проверяемых фармкомпаний

В марте ФАС сообщила, что в России снизятся цены на шесть жизненно важных препаратов. Речь идет о лекарствах для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, бронхиальной астмы, анемии, лимфомы и лейкоза. По данным службы, снижение цен на лекарства сделает их более доступными для россиян. А в медицинских учреждениях они должны предоставляться бесплатно в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи.