ФАС расширила список проверяемых фармкомпаний
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит внеплановые выездные проверки фармацевтических компаний АО «ГласкоСмитКляйн Трейдинг», ООО «Эдвансд Трейдинг», ООО «Орфарм» и ООО «Медфарм». Об этом сообщается на сайте регулятора.
Компании подозревают в организации картельного сговора при участии в торгах на поставку лекарственных препаратов. Закупки осуществлялись для нужд ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава.
15 апреля ФАС приступила к проведению внеплановых антикартельных проверок в компаниях АО «Центр внедрения «Протек», АО «Фармстандарт» и ООО «Примафарм». В рамках проверки сотрудники службы провели осмотры офисов организаций, расположенных в Москве и Московской области. Во время мероприятий регулятор копирует данные, которые необходимы для анализа ситуации. Окончательные выводы служба сделает по результатам проверок и анализа полученной информации.
В марте ФАС сообщила, что в России снизятся цены на шесть жизненно важных препаратов. Речь идет о лекарствах для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, бронхиальной астмы, анемии, лимфомы и лейкоза. По данным службы, снижение цен на лекарства сделает их более доступными для россиян. А в медицинских учреждениях они должны предоставляться бесплатно в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи.