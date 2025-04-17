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/ Бизнес

ФАС расширила список проверяемых фармкомпаний

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит внеплановые выездные проверки фармацевтических компаний АО «ГласкоСмитКляйн Трейдинг», ООО «Эдвансд Трейдинг», ООО «Орфарм» и ООО «Медфарм». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Компании подозревают в организации картельного сговора при участии в торгах на поставку лекарственных препаратов. Закупки осуществлялись для нужд ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава.

15 апреля ФАС приступила к проведению внеплановых антикартельных проверок в компаниях АО «Центр внедрения «Протек», АО «Фармстандарт» и ООО «Примафарм». В рамках проверки сотрудники службы провели осмотры офисов организаций, расположенных в Москве и Московской области. Во время мероприятий регулятор копирует данные, которые необходимы для анализа ситуации. Окончательные выводы служба сделает по результатам проверок и анализа полученной информации.

В марте ФАС сообщила, что в России снизятся цены на шесть жизненно важных препаратов. Речь идет о лекарствах для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, бронхиальной астмы, анемии, лимфомы и лейкоза. По данным службы, снижение цен на лекарства сделает их более доступными для россиян. А в медицинских учреждениях они должны предоставляться бесплатно в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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