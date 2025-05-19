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Владельцев общепита и салонов красоты могут ждать проверки ФНС

Ведомости

Как выяснили «Ведомости», весной этого года владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов столкнулись с массовыми проверками ФНС на предмет работы сотрудников без оформления. Однако теневая занятость остается проблемой не только для ПВЗ, отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Под прицелом налоговых органов могут оказаться розничная торговля, общепит и салонный бизнес, считает основатель учебного центра Biznesinalogi Евгения Мемрук.

«Особенно показателен пример салонов красоты, когда у предпринимателя есть патент, но при этом нет ни одного официального работника. Очевидно, что в салоне работают мастера. Такие ситуации – явный сигнал для проверяющих», – говорит Мемрук.

Налоговые органы активно выявляют схемы с неоформленными сотрудниками, но доказать нарушения в суде сложно, отмечает эксперт. Поэтому инспекторы рассчитывают, что предприниматели сами уточнят свои обязательства.

Теневая занятость распространена в туризме, торговле и общепите, говорит профессор Финуниверситета Александр Сафонов. Особенно это касается несетевых компаний в регионах. Проблемы также есть у курьерских служб и логистических центров.

Впрочем, сейчас у налоговиков мало инструментов для борьбы с теневой занятостью, отмечает Сафонов. Основной метод – анализ деклараций на предмет несоответствия доходов и расходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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