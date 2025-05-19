Владельцев общепита и салонов красоты могут ждать проверки ФНС
Как выяснили «Ведомости», весной этого года владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов столкнулись с массовыми проверками ФНС на предмет работы сотрудников без оформления. Однако теневая занятость остается проблемой не только для ПВЗ, отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Под прицелом налоговых органов могут оказаться розничная торговля, общепит и салонный бизнес, считает основатель учебного центра Biznesinalogi Евгения Мемрук.
«Особенно показателен пример салонов красоты, когда у предпринимателя есть патент, но при этом нет ни одного официального работника. Очевидно, что в салоне работают мастера. Такие ситуации – явный сигнал для проверяющих», – говорит Мемрук.
Налоговые органы активно выявляют схемы с неоформленными сотрудниками, но доказать нарушения в суде сложно, отмечает эксперт. Поэтому инспекторы рассчитывают, что предприниматели сами уточнят свои обязательства.
Теневая занятость распространена в туризме, торговле и общепите, говорит профессор Финуниверситета Александр Сафонов. Особенно это касается несетевых компаний в регионах. Проблемы также есть у курьерских служб и логистических центров.
Впрочем, сейчас у налоговиков мало инструментов для борьбы с теневой занятостью, отмечает Сафонов. Основной метод – анализ деклараций на предмет несоответствия доходов и расходов.