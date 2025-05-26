Увеличились сроки страхового урегулирования крупных производственных убытков

21 мая эксперты сообщали «Ведомостям», что потенциальное разрешение конфликта на Украине приведет к увеличению спроса на страхование в России, а также снижению стоимости защиты от рисков беспилотников и сложному возврату иностранных перестраховщиков. По словам директора по маркетингу и коммуникациям страхового брокера Remind Армена Гюлумяна, абсолютная нормализация ситуации на страховом рынке займет существенное время и вряд ли закончится за два – три года. Он отмечал, что многое будет зависеть от того, разрешат ли возвращение зарубежных компаний и на каких условиях.