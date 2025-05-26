Увеличились сроки страхового урегулирования крупных производственных убытков
Зафиксировано значительное увеличение сроков урегулирования страховых событий в страховании имущества предприятий, а также рисков перерыва в производстве и строительно-монтажных рисков. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на страхового брокера Mains.
Совладелец Mains Сергей Худяков сообщил, что если до 2022 г. средний срок урегулирования составлял чуть более 400 дней, то в настоящее время он увеличился примерно на 20%, превысив 500 дней. Худяков подчеркивает, что речь идет о значительных суммах ущерба, достигающих миллиардов рублей.
Независимый эксперт Андрей Бархота отмечает, что до 2022 г. количество страховых случаев не превышало 5000 в год, а объем выплат составлял до 150 млрд руб. Средний период от момента фиксации ущерба до осуществления выплаты составлял около восьми – десяти месяцев. По данным эксперта, в 2023–2024 гг. количество страховых случаев увеличилось на 10–15%, а ежегодные выплаты по этим рискам выросли на 20–30%. При этом средние сроки существенно увеличились, превысив 14 месяцев.
Эксперты утверждают, что это обусловлено, прежде всего, возросшей сложностью оценки убытков. Партнер Б1 Татьяна Самсонова поясняет, что увеличение сроков урегулирования пропорционально росту сроков восстановительных работ в условиях санкций. Кроме того, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов указывает на усиление проблем с квалифицированными кадрами, что приводит к увеличению числа ошибок персонала застрахованных компаний, включая грубую неосторожность. По словам Худякова, на этом фоне страховщики запрашивают все больше документов.
21 мая эксперты сообщали «Ведомостям», что потенциальное разрешение конфликта на Украине приведет к увеличению спроса на страхование в России, а также снижению стоимости защиты от рисков беспилотников и сложному возврату иностранных перестраховщиков. По словам директора по маркетингу и коммуникациям страхового брокера Remind Армена Гюлумяна, абсолютная нормализация ситуации на страховом рынке займет существенное время и вряд ли закончится за два – три года. Он отмечал, что многое будет зависеть от того, разрешат ли возвращение зарубежных компаний и на каких условиях.