Как деэскалация изменит российский страховой рынок

Как деэскалация изменит российский страховой рынокЕго ждет рост спроса и сложный возврат иностранцев, говорят эксперты
Потенциальное разрешение конфликта на Украине приведет к росту спроса на страхование в России, снижению стоимости защиты от рисков беспилотников и сложному возврату иностранных перестраховщиков, рассказали «Ведомостям» эксперты.
Полная нормализация ситуации на страховом рынке займет значительное время и вряд ли уложится в 2–3 года, предупредил директор по маркетингу и коммуникациям страхового брокера Remind Армен Гюлумян. Многое будет зависеть от того, разрешат ли возвращение зарубежных компаний и на каких условиях, считает он. Государство может ограничить иностранцев в работе в сегменте страхования жизни, лимитировать объем принимаемых рисков, дать приоритет дружественным страховщикам, перечисляет эксперт. Как вариант – использование зарубежного рынка будет возможно только при исчерпании российской емкости, такая практика существует в некоторых странах, добавил он. Также российский бизнес будет оценивать, выгодно ли ему восстанавливать отношения с иностранцами, полагает Гюлумян.
Если боевые действия на Украине прекратятся, то страхование от дронов быстро и существенно подешевеет, констатирует заместитель гендиректора страхового брокера Remind Андрей Шейн. В первую очередь это коснется приграничных регионов, где взносы выросли в сотни раз, согласен совладелец страхового брокера Mains Сергей Худяков.