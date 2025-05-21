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Как деэскалация изменит российский страховой рынок

Его ждет рост спроса и сложный возврат иностранцев, говорят эксперты
Артем Кульша
Мария Викулова
За короткий срок Россия повторила иранский сценарий – изоляция привела к развитию собственных устойчивых страховых компаний
За короткий срок Россия повторила иранский сценарий – изоляция привела к развитию собственных устойчивых страховых компаний / Максим Стулов / Ведомости

Потенциальное разрешение конфликта на Украине приведет к росту спроса на страхование в России, снижению стоимости защиты от рисков беспилотников и сложному возврату иностранных перестраховщиков, рассказали «Ведомостям» эксперты.

Полная нормализация ситуации на страховом рынке займет значительное время и вряд ли уложится в 2–3 года, предупредил директор по маркетингу и коммуникациям страхового брокера Remind Армен Гюлумян. Многое будет зависеть от того, разрешат ли возвращение зарубежных компаний и на каких условиях, считает он. Государство может ограничить иностранцев в работе в сегменте страхования жизни, лимитировать объем принимаемых рисков, дать приоритет дружественным страховщикам, перечисляет эксперт. Как вариант – использование зарубежного рынка будет возможно только при исчерпании российской емкости, такая практика существует в некоторых странах, добавил он. Также российский бизнес будет оценивать, выгодно ли ему восстанавливать отношения с иностранцами, полагает Гюлумян.

Если боевые действия на Украине прекратятся, то страхование от дронов быстро и существенно подешевеет, констатирует заместитель гендиректора страхового брокера Remind Андрей Шейн. В первую очередь это коснется приграничных регионов, где взносы выросли в сотни раз, согласен совладелец страхового брокера Mains Сергей Худяков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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