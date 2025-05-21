Как деэскалация изменит российский страховой рынок

Полная нормализация ситуации на страховом рынке займет значительное время и вряд ли уложится в 2–3 года, предупредил директор по маркетингу и коммуникациям страхового брокера Remind Армен Гюлумян. Многое будет зависеть от того, разрешат ли возвращение зарубежных компаний и на каких условиях, считает он. Государство может ограничить иностранцев в работе в сегменте страхования жизни, лимитировать объем принимаемых рисков, дать приоритет дружественным страховщикам, перечисляет эксперт. Как вариант – использование зарубежного рынка будет возможно только при исчерпании российской емкости, такая практика существует в некоторых странах, добавил он. Также российский бизнес будет оценивать, выгодно ли ему восстанавливать отношения с иностранцами, полагает Гюлумян.