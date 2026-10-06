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Главная / Бизнес /

Правительство закрыло московский аэродром Остафьево

Ксения Наумчик
Антон Денисов / РИА Новости
Антон Денисов / РИА Новости

Правительство России закрыло московский аэродром Остафьево для обслуживания воздушных судов, а также расположенный там воздушный пункт пропуска через государственную границу. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно вступает в силу со дня опубликования.

Остафьево – аэродром двойного назначения, который используется военной и бизнес-авиацией. Он находится в Новомосковском административном округе Москвы рядом с районом Южное Бутово.

В 1995 г. «Газпром» стал совладельцем аэродрома вместе с Министерством обороны РФ. В 2000 г. комплекс реконструировали и открыли для гражданских рейсов, а в 2007 г. аэродром получил международный статус. В декабре 2025 г. департамент городского имущества города Москвы заключил с «Газпромом» контракт о приобретении Остафьево.

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