Правительство закрыло московский аэродром Остафьево

В 1995 г. «Газпром» стал совладельцем аэродрома вместе с Министерством обороны РФ. В 2000 г. комплекс реконструировали и открыли для гражданских рейсов, а в 2007 г. аэродром получил международный статус. В декабре 2025 г. департамент городского имущества города Москвы заключил с «Газпромом» контракт о приобретении Остафьево.