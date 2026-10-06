Правительство закрыло московский аэродром Остафьево
Правительство России закрыло московский аэродром Остафьево для обслуживания воздушных судов, а также расположенный там воздушный пункт пропуска через государственную границу. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно вступает в силу со дня опубликования.
Остафьево – аэродром двойного назначения, который используется военной и бизнес-авиацией. Он находится в Новомосковском административном округе Москвы рядом с районом Южное Бутово.
В 1995 г. «Газпром» стал совладельцем аэродрома вместе с Министерством обороны РФ. В 2000 г. комплекс реконструировали и открыли для гражданских рейсов, а в 2007 г. аэродром получил международный статус. В декабре 2025 г. департамент городского имущества города Москвы заключил с «Газпромом» контракт о приобретении Остафьево.