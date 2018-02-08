Росреестр использовал технологию блокчейн

Статья опубликована в № 4504 от 08.02.2018 под заголовком: Росреестр запустил первый проект на блокчейне

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Государство лишит части заработка риэлторов и нотариусов, если добьется внедрения блокчейна Евгений Разумный / Ведомости

В договоре речь идет о строительстве жилья в Ленинградской области, сообщило Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). Блокчейн, продолжает АИЖК, будет применяться при взаимодействии Росреестра с Фондом защиты прав участников долевого строительства, куда застройщики перечисляют страховые взносы. Представитель Росреестра все это подтвердил и заверил, что это первый случай использования блокчейна в системе Росреестра. Но Федеральная антимонопольная служба и Сбербанк в декабре 2017 г. заявляли, что пользуются блокчейном для обмена документами. Проект работает, подтвердил человек, близкий к Сбербанку.

Это только начало, предстоит оценить пилотный проект и, если он будет признан удачным, АИЖК и Росреестр распространят технологию блокчейн на другие регионы, говорит представитель АИЖК.

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