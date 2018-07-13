Новак оценил эффект от сделки ОПЕК+ для бюджета на 2018 год

Сделка ОПЕК+ в 2018 г. принесет бюджету еще больше доходов, чем в 2017 г. Максим Стулов / Ведомости

Соглашение ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи принесет российскому бюджету в 2018 г. 2,5 трлн руб. при сохранении текущих цен на нефть, рассказал во время «правительственного часа» в Совете Федерации министр энергетики Александр Новак. Он отметил, что при росте цен на нефть до $75 за баррель эффект может вырасти до 3 трлн руб.

В июне страны ОПЕК и не входящие в нефтяной картель государства договорились смягчить условия сделки и увеличить нефтедобычу на 1 млн баррелей в сутки от уровней добычи на тот момент. Новак говорил, что из этой квоты на Россию может прийтись около 200 000 баррелей в сутки до конца года. В пятницу он отметил, что до конца июля квота может быть выбрана.

При этом министр не исключил, что изначальная квота по увеличению добычи ОПЕК+ от уровня мая (на 1 млн баррелей в сутки) может быть увеличена при изменении ситуации на рынке: «Мы будем мониторить ситуацию, встречаться с министрами ОПЕК+ или в рамках телеконференций обсуждать при необходимости вопрос увеличения квот по добыче». Сама ОПЕК в отчете за июнь отмечала, что ожидает во втором полугодии 2018 г. от России увеличения добычи на 150 000 баррелей до 11,13 млн баррелей в сутки.

В марте Новак говорил, что по итогам 2017 г. благодаря сделке ОПЕК+ бюджет получил около 1,2 трлн руб., а дополнительные доходы компаний составили порядка 500 млрд руб. С учетом новых договоренностей ОПЕК+ Минэкономразвития прогнозирует среднюю цену нефти в 2018 г. на уровне $69,3 за баррель.

По прогнозам Минфина, общие нефтегазовые доходы федеральной казны в 2018 г. составят 7,23 трлн руб. (42,4% от совокупных доходов). Дополнительные доходы от нефти, сверх заложенной в бюджете цены отсечения в $40,8 за баррель, прогнозируются в размере 2,74 трлн руб., по итогам года они будут перечислены в Фонд национального благосостояния.

Договоренности об ограничении добычи нефти между 24 странами действуют с начала 2017 г. Страны ОПЕК и присоединившиеся государства должны были снизить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки к уровню октября 2016 г. Новак подчеркнул, что сделка ОПЕК+ оказалась эффективной. Лишние запасы нефти в мире и в США в частности удалось сократить до среднего значения за пять лет, констатировало российское Минэнерго в начале мая.

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