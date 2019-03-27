Фьючерсам в юанях не удалось завоевать мировой рынок нефти

Пока фьючерсами в юанях торгуют в основном китайские нефтедобытчики, трейдеры и потребители нефти, утверждают участники рынка Johannes EISELE / AFP

Чтобы повысить в мире роль китайских финансовых рынков, сильнее влиять на ценообразование на мировом рынке нефти и уменьшить зависимость от доллара, Китай год назад запустил торги нефтяными фьючерсами в юанях. По объемам торгов на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) их уже можно сопоставить с фьючерсами на североморскую нефть Brent. Однако это связано в основном с активностью местных инвесторов, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Поэтому пока еще рано говорить о влиянии китайских фьючерсов на мировой рынок нефти.

Китай – крупнейший в мире импортер нефти. В прошлом году его импорт увеличился на 10,1% до рекордных 460 млн т, по данным Национального бюро статистики. Причем больше всего нефти ему третий год подряд поставила Россия – 71,49 млн т.

В январе в Шанхае ежедневно заключались сделки в среднем с 248 506 фьючерсами на ближайший месяц, по данным Wind. Это эквивалентно поставкам нефти на 248,5 млн баррелей в день и составляет более 20% от мировой торговли аналогичными контрактами, отмечает WSJ. Для сравнения: в Лондоне в среднем в день торговалось 205 936 контрактов на Brent. Хотя затем активность торговли китайскими фьючерсами снизилась и была примерно вдвое ниже, чем у Brent, составляя около 14% от мировой торговли аналогичными контрактами.

Среднедневной оборот за прошедший год составил 151 000 контрактов, максимальный достигал 359 786, сообщило агентство Xinhua.

Что касается цен, то стоимость контрактов сильно коррелирует с котировками Brent: в среду они торговались на уровне 458,8 юаня ($68,27), Brent – около $69.

Учитывая размер китайской экономики, появление фьючерсов в юанях является «важным шагом в долгосрочном развитии мирового рынка нефти», считает главный рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти. Однако структурные проблемы, например доминирование нескольких госкомпаний в китайской нефтяной отрасли, могут помешать развитию местного рынка фьючерсов, пишет WSJ. Как отмечают некоторые аналитики, такое доминирование государства снижает потребность в хеджировании, ведь власти сами устанавливают цены на нефтепродукты.

Пока фьючерсами в юанях торгуют в основном китайские нефтедобытчики, трейдеры и потребители нефти, утверждают участники рынка. Хотя сделки заключают также инвесторы из Великобритании, Австралии, Швейцарии, Сингапура, Кипра и Сейшельских островов, но их активность не очень велика. Уже зарегистрировано более 40 000 счетов для торговли фьючерсами в юанях, отмечает Xinhua. «Объем торгов может быть очень большим, но, если на рынке недостаточно иностранцев, его влияние в мире будет ограничено», – утверждает директор пекинского инвестбанка Chanson Шэнь Мэн (цитата по WSJ).

Shanghai Futures Exchange (материнская компания INE) 26 марта начала публиковать индекс, привязанный к стоимости самых активно торгуемых китайских фьючерсов на нефть. Это произошло спустя ровно год после появления самих фьючерсов. Со временем компания планирует выпустить новые продукты, включая биржевой фонд (ETF) на нефть.