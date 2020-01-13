«Единая Россия» оценила работу своих депутатов в Госдуме

Единственное, что удивляет в этой инициативе – хотя, кажется, все к такому в России уже привыкли, – это то, что оценкой депутатского корпуса «Единой России» по факту занимается администрация президента, говорит политолог Григорий Голосов: «Такими вещами должны заниматься сами партии, они могут формулировать любые критерии для формирования своих списков. Это подтверждает фиктивный характер российской партийной системы. Не дело администрации президента заниматься отбором кандидатов даже в список правящей партии – «Единая Россия» должна это делать сама. У нас масса вещей, к которым мы привыкли, но которые везде в мире выглядели бы странно». В целом же, если говорить по существу, выбранные критерии оценки разумны, считает Голосов: «Партия, отбирая кандидатов, должна в своих интересах учитывать, повысит ли процент голосов тот или иной человек. Также должна оцениваться его известность, связи в регионе, способность влиять на лидеров общественного мнения, насколько он будет полезен во фракции – тут надо учитывать законотворческую активность, участие в дебатах, если они есть. Естественно, что и лояльность партии как таковой нужно учитывать: голосует человек со всеми однопартийцами или нет. Все это поддается оценке и формализации». В большинстве партий это делается их лидерами на глазок и принимаются во внимание не только объективные критерии, но и внутрипартийные расклады, лояльность тем или иным людям, уверен Голосов: «Но в России все эти лояльности и расклады проецируются на отношение к исполнительной власти в целом и к персоналиям внутри самой президентской администрации в частности».