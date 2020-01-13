«Единая Россия» оценила работу своих депутатов в Госдуме
«Единая Россия» завершила первый раунд оценки работы своих депутатов в Госдуме. По сводному рейтингу, который учтет также оценки администрации президента, губернаторов и думской фракции, могут быть приняты решения, кто из депутатов будет участвовать в выборах в Госдуму 2021 г.
Как рассказали «Ведомостям» два единоросса, в первой пятерке депутатов, по оценке партии, оказались Евгений Ревенко, Ирина Яровая, Ольга Окунева, Александр Хинштейн и Лидия Антонова. В топ-10 также вошли первый замруководителя фракции Андрей Исаев (7-е место) и лидер фракции – зампред Думы Сергей Неверов (9-е место).
Как поясняет собеседник в «Единой России», оценки депутатам дают губернаторы, управление президента по внутренней политике (УВП), фракция и партия, после чего администрация президента сведет все данные в общий рейтинг — предположительно до конца января. Партия, например, оценивает региональную работу народных избранников, в частности их вовлеченность в избирательные кампании, ресурсную поддержку региональных отделений, медийную активность (позитивные и негативные публикации, ведение соцсетей), участие в партийных мероприятиях и собственные общественно-политические проекты вроде работы приемных и благотворительных программ.
В первую очередь оценивалась медийная активность парламентариев и ее польза для партии, говорит еще один единоросс. Всем депутатам по итогам партийной оценки выставлялись баллы.
Фракция в отличие от партии в баллах депутатов не оценивала, а распределяла их по трем зонам – зеленой, желтой и красной. «В красной оказалась Наталья Поклонская, которая голосовала против пенсионной реформы», – объясняет собеседник в «Единой России». Фракция также опрашивала депутатов, планируют ли они избираться в 2021 г., и анализировала их работу по поручениям фракции – к примеру, голосование по резонансным законопроектам вроде той же пенсионной реформы. Кроме того, по словам человека во фракции, оценивались отношения депутатов с региональными отделениями партии и губернаторами, а в качестве дополнительной информации – ходит ли депутат на пленарные заседания и как голосует. Опрос о намерении переизбраться тоже проводился, подтверждает собеседник: у тех, кто не планирует, интересовались, нужна ли им помощь с трудоустройством. Фракция хочет понимать, на каких депутатов опереться, если будут вноситься непопулярные законопроекты, знает он.
Оценки губернаторов нужны, поскольку именно они должны обеспечивать результат выборов на местах, отмечает другой собеседник. УВП собирает мнения внутриполитических блоков в региональных администрациях, которые оценивают работу депутатов на территориях, участие в публичных мероприятиях и их охват.
По опросу, проведенному фракцией, не хотят переизбираться около 40 из 341 депутата-единоросса, говорит человек во фракции. В 2016 г. Дума обновилась примерно на 50%, не меньше будет и в 2021 г., рассуждает другой единоросс: «Нужно понять политический капитал каждого депутата, чтобы работать над прогнозированием ситуации. Так партия взбадривает депутатов и оценивает, кто профессионально работает и избираем. Ведь могут быть и те, кто, например, активен в соцсетях, но конвертация этой активности в электоральный эффект может быть не самой высокой». После такого анализа можно будет выстроить стратегию кампании, учитывая ресурсные возможности и работу депутатов в регионах и в Думе, уверен он.
Предполагается, что оценка депутатов будет проводиться раз в квартал, второй этап может быть уже в феврале, говорит человек в партии: планируется оценить работу депутатов в комитетах.
Смысл в таком анализе есть, но не нужно абсолютизировать значимость оценок, считает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «С помощью мягкого рейтингования можно решить важную, хотя и ограниченную задачу: выявить «тех, кто точно нет», т. е. порядка 20% депутатов, кого рассматривать на будущих выборах в качестве кандидатов не имеет смысла». Но для принятия дальнейших решений требуется более тонкая настройка инструментария, уверен эксперт: «Критерии оценки работы депутатов могут включать разные показатели, но их вес и значимость отличаются, их имеет смысл «перевзвешивать» для разных групп и типов депутатов. В любой фракции есть своего рода разделение труда: кто-то в большей степени обеспечивает экспертную работу над законопроектами, кто-то работу комитетов, кто-то определяет политическую работу фракции, продвижение ее позиций и в зале пленарных заседаний, и в средствах массовой информации. А, например, для многих депутатов, избранных в округах, наиболее принципиальное значение имеет активная работа с избирателями в регионе и рейтинг поддержки в округе».
В конечном счете фракции нужны и «спикеры» для продвижения позиции, и «полемисты» для дискуссии с оппонентами, и «общественники» для взаимодействия с социальными группами, и «эксперты» для профессиональной работы над законами, и «полевики» для постоянной работы на земле, подчеркивает Бадовский: «Задача не в том, чтобы каждый депутат в равной степени выполнял все эти функции – такое возможно, но редко. Задача в том, чтобы во фракции в целом был обеспечен должный баланс и компоновка людей с этими функциями и компетенциями».
Единственное, что удивляет в этой инициативе – хотя, кажется, все к такому в России уже привыкли, – это то, что оценкой депутатского корпуса «Единой России» по факту занимается администрация президента, говорит политолог Григорий Голосов: «Такими вещами должны заниматься сами партии, они могут формулировать любые критерии для формирования своих списков. Это подтверждает фиктивный характер российской партийной системы. Не дело администрации президента заниматься отбором кандидатов даже в список правящей партии – «Единая Россия» должна это делать сама. У нас масса вещей, к которым мы привыкли, но которые везде в мире выглядели бы странно». В целом же, если говорить по существу, выбранные критерии оценки разумны, считает Голосов: «Партия, отбирая кандидатов, должна в своих интересах учитывать, повысит ли процент голосов тот или иной человек. Также должна оцениваться его известность, связи в регионе, способность влиять на лидеров общественного мнения, насколько он будет полезен во фракции – тут надо учитывать законотворческую активность, участие в дебатах, если они есть. Естественно, что и лояльность партии как таковой нужно учитывать: голосует человек со всеми однопартийцами или нет. Все это поддается оценке и формализации». В большинстве партий это делается их лидерами на глазок и принимаются во внимание не только объективные критерии, но и внутрипартийные расклады, лояльность тем или иным людям, уверен Голосов: «Но в России все эти лояльности и расклады проецируются на отношение к исполнительной власти в целом и к персоналиям внутри самой президентской администрации в частности».