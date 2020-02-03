Гильотиной отсекли часть российских актов

Но не во всех сферах бизнес и чиновники могут найти компромисс. Например, обновленную версию СанПиНа для общепита они обсуждают уже год. Текущие нормы глубоко архаичны, жаловался владелец сети ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов. Их писали в первой половины прошлого века. Роспотребнадзор представлял несколько вариантов, как СанПиН можно обновить, но их критиковали ведомства и предприниматели. Сохраняются требования к процессу приготовления, а не к еде в тарелке, подчеркивали они. А некоторые нормы и вовсе ужесточаются: например, появилось требование оформлять общий зал в общепите поверхностями, которые можно протирать и дезинфицировать. В конце 2019 г. Роспотребнадзор в очередной раз обещал скорректировать проект, но в последней доработанной версии обновлений было не много. Надеждам рестораторов на уступки со стороны Роспотребнадзора пока не суждено сбыться, отмечал тогда президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.