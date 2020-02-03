Гильотиной отсекли часть российских актов
Правительство отменило устаревшие обязательные требования для тех, кто зарегистрирован в национальной системе аккредитации. Это первое решение по обязательным требованиям постсоветского периода. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Пересмотр правил контроля за бизнесом и отмену устаревших назвали «регуляторной гильотиной». Реформа предполагает, что с 2021 г. в России заработает обновленное контрольно-надзорное регулирование. Пока чиновникам удалось окончательно отменить более 1200 устаревших правительственных актов РСФСР, которые перестанут действовать с 2020 г. Такое постановление подписал в начале января замруководителя Совбеза, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев.
Минэкономразвития совместно с Росаккредитацией подготовило еще один документ. По нему со следующего года перестанут действовать 11 постановлений правительства и почти 70 ведомственных актов российского периода. Среди них требования проведения негосударственной экспертизы проектной документации и правила проведения сертификации с 1993 по 2003 г. Эти акты давно потеряли актуальность, поскольку появился, например, закон о техническом регулировании, применяются регламенты стран ЕАЭС, отмечает председатель Общественного совета при Росаккредитации Владимир Саламатов.
К тому времени, когда все отмененные этим постановлением акты перестанут действовать, чиновникам нужно разработать и согласовать новое нормативное регулирование. Так, пока не для всей продукции установлены стандарты, с помощью которых можно было подтвердить ее безопасность, – эту работу еще предстоит провести, объясняет Саламатов. На актуализацию остается около полугода, передал через представителя замминистра экономического развития, руководитель Росаккредитации Алексей Херсонцев.
Проект обновленных правил уже подготовлен, в 2019 г. отраслевая рабочая группа его одобрила, отметил он: обновятся критерии аккредитации и требования к отчетности аккредитованных лиц, появятся единые правила формирования реестра сертификатов соответствия и др. Регулирование, которое заработает с нового года, важнее отмененного, признает Херсонцев.
О последнем неоднократно говорили и предприниматели. Бизнес больше волнует, что останется, а не то, что отменят, подчеркивал член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин. Особенно проблемные – нормы последнего десятилетия, соглашался президент группы компаний «Диана» Дмитрий Несветов.
Но не во всех сферах бизнес и чиновники могут найти компромисс. Например, обновленную версию СанПиНа для общепита они обсуждают уже год. Текущие нормы глубоко архаичны, жаловался владелец сети ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов. Их писали в первой половины прошлого века. Роспотребнадзор представлял несколько вариантов, как СанПиН можно обновить, но их критиковали ведомства и предприниматели. Сохраняются требования к процессу приготовления, а не к еде в тарелке, подчеркивали они. А некоторые нормы и вовсе ужесточаются: например, появилось требование оформлять общий зал в общепите поверхностями, которые можно протирать и дезинфицировать. В конце 2019 г. Роспотребнадзор в очередной раз обещал скорректировать проект, но в последней доработанной версии обновлений было не много. Надеждам рестораторов на уступки со стороны Роспотребнадзора пока не суждено сбыться, отмечал тогда президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.
Чиновники полагают, что реформа все же поможет улучшить условия для ведения бизнеса в России. Международный бизнес готов инвестировать и приходить с проектами в российскую экономику, заявлял помощник президента Максим Орешкин в интервью каналу «Россия 24». А среди факторов, которые помогут инвестиционную активность повысить, он назвал в том числе и «регуляторную гильотину». Пока же инвестиции растут медленно: за январь – сентябрь 2019 г. только на 0,6%.