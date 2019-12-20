Медведев поручил улучшить отношения контролеров и бизнеса
В 2020 г. чиновникам предстоит проработать новые части к законопроектам о госконтроле и об обязательных требованиях, создать кодекс этики контролеров и улучшить образовательные программы для них. Такие поручения премьер-министр Дмитрий Медведев дал после совещания в начале декабря. «Ведомости» ознакомились с копией протокола совещания, подлинность основных тезисов подтвердили представители Минэкономразвития и Минобрнауки (отвечают за выполнение поручений).
Законопроекты о госконтроле и об обязательных требованиях – часть реформы контроля за бизнесом. Второй документ нужен, чтобы работала регуляторная гильотина – до 2021 г. чиновники должны пересмотреть и отменить необоснованные требования к бизнесу. Уже после того как новые требования будут введены, они будут пересматриваться каждые пять лет — неактуальные должны быть скорректированы, либо отменены.
В феврале 2020 г. чиновникам предстоит расширить законопроекты и предложить для них особенные части. К концу марта 2020 г. министерство представит итоговые проекты частей в правительстве. Такие части позволят прописать все особенности отдельных видов контроля в законе о госконтроле и требования в разных сферах регулирования в законе об обязательных требованиях, объясняет вице-президент РСПП Александр Варварин: например, в области промышленной безопасности или для общепита. Будет ли в итоге сформирован единый кодекс или это будет два отдельных документа, еще не решено, уточнил представитель Минэкономразвития.
Полномочия контролеров о вмешательстве в частную жизнь людей, компаний и бизнеса, должны соответствовать закону, говорил в конце ноября вице-премьер Анатолий Чуйченко, особенной частью мы этот порядок и сферы, в которых будет осуществляться контроль и надзор, установим и очертим. Если общая часть устанавливает правила введения требований, то особенная — куда контролеры могут вмешиваться.
Чиновникам также предстоит сформировать кодекс этики инспектора. В нем нужно собрать требования к служебному поведению контролеров, принципы служебной этики и профилактики коррупции, ценности и ориентиры, которые позволят контролерам выполнять их обязанности, обьясняет представитель Минэкономразвития. По законопроекту о госконтроле, для контролеров уже меняются KPI – ключевым будет количество устраненных рисков, а не проведенных проверок и выявленных нарушений. За безосновательные проверки инспекторов будут наказывать, говорится в законопроекте. Проверок уже с каждым годом становится все меньше: за 10 лет к 2018 г. количество плановых проверок сократилось в 4 раза до 302 000, а внеплановых вдвое – до 676 000, говорил советник уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Леонид Анучин. Но сумма штрафов растет: в 2018 г. – более чем 980 000 компаний на 179 млрд руб., что вдвое больше, чем в 2015 г.
Правительство также хочет улучшить образование контролеров. Министерству науки и высшего образования вместе с МГУ, СПбГУ и РАНХиГС и др. к апрелю 2020 г. предстоит ввести дополнительные образовательные программы высшего образования в сфере контрольно-надзорной деятельности, провести научные исследования в этой области и проработать вопрос, о присуждении студентам ученых степеней. Министерство планирует провести совещание с университетами и составить дорожную карту для исполнения поручения, сказал его представитель.
Сейчас контролеров готовят по программам менеджмента, но потом каждый проходит еще специальную подготовку, рассчитанную на конкретную сферу контроля, говорит главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании ВШЭ Ирина Абанкина.
Поскольку реформа меняет правила работы контролеров, то и образование должно меняться, подчеркивает она: прежде всего это касается программ повышения квалификации и переподготовки.