Медведев поручил улучшить отношения контролеров и бизнеса

Чиновникам также предстоит сформировать кодекс этики инспектора . В нем нужно собрать требования к служебному поведению контролеров, принципы служебной этики и профилактики коррупции, ценности и ориентиры, которые позволят контролерам выполнять их обязанности, обьясняет представитель Минэкономразвития. По законопроекту о госконтроле, для контролеров уже меняются KPI – ключевым будет количество устраненных рисков, а не проведенных проверок и выявленных нарушений. За безосновательные проверки инспекторов будут наказывать, говорится в законопроекте. Проверок уже с каждым годом становится все меньше: за 10 лет к 2018 г. количество плановых проверок сократилось в 4 раза до 302 000, а внеплановых вдвое – до 676 000, говорил советник уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Леонид Анучин. Но сумма штрафов растет: в 2018 г. – более чем 980 000 компаний на 179 млрд руб., что вдвое больше, чем в 2015 г.