Чиновники хотят заставить госкомпании покупать российское
Госкомпании потратили на закупки в 2019 г. 21 трлн руб., исходя из данных Единой информационной системы закупок (ЕИС). Пока государство пристально следит за расходованием денег на нацпроекты (всего за шесть лет федеральный бюджет и регионы должны потратить 18 трлн руб.), существенно большие расходы госкомпаний на закупки остаются непрозрачными «в отсутствие каких-либо правил, какой-либо конкуренции», пожаловался начальник управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Артем Лобов на круглом столе в Совете Федерации.
За 2016–2019 гг. число госкомпаний, которые хотя бы раз подали заявку на торги, сократилось в 2 раза, заметил начальник управления Аналитического центра при правительстве Павел Тихомиров. Зато число разных способов закупки, которые придумывает бизнес, выросло на 92%. Около 66% заказов госкомпании распределяют неконкурентными способами, в том числе отдают единственному поставщику, говорил ранее замруководителя ФАС Михаил Евраев.