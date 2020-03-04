Чиновники хотят заставить госкомпании покупать российское

Госкомпании потратили на закупки в 2019 г. 21 трлн руб., исходя из данных Единой информационной системы закупок (ЕИС). Пока государство пристально следит за расходованием денег на нацпроекты (всего за шесть лет федеральный бюджет и регионы должны потратить 18 трлн руб.), существенно большие расходы госкомпаний на закупки остаются непрозрачными «в отсутствие каких-либо правил, какой-либо конкуренции», пожаловался начальник управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Артем Лобов на круглом столе в Совете Федерации.