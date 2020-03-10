ФАС готова смягчить законопроект о борьбе с картелями

Внесенные правительством в Госдуму поправки в закон о конкуренции, Уголовный кодекс и КоАП серьезно усиливали полномочия ФАС. Они упрощают получение службой результатов оперативно-розыскной деятельности, разрешают ей во время внезапных проверок изымать предметы и документы (сейчас служба может делать это только после окончания расследования), получать IP-адреса. Срок давности по уголовным делам о картелях увеличивается с трех до шести лет. За препятствование внезапным проверкам грозит административный штраф – 0,1–1% годовой выручки, а по уголовным делам – до 5 млн руб. или в размере зарплаты за четыре года.