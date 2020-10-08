Минэкономразвития предложило отменить обязательный аудит в непубличных АО

Минэкономразвития предложило отменить обязательный аудит в непубличных АОСоответствующие законопроекты направлены в Минфин и ЦБ
Минэкономразвития предложило отменить обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности для непубличных акционерных обществ. Соответствующие поправки в законы «Об акционерных обществах» и «Об аудиторской деятельности», а также в Гражданский кодекс направлены на согласование в Минфин и Центробанк, сообщил «Ведомостям» представитель министерства.
Согласно тексту законопроектов, с которыми ознакомились «Ведомости», министерство предлагает предоставить право акционерам непубличного акционерного общества принять единогласное решение об отказе от проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Представитель министерства пояснил, что предложения касается непубличных акционерных обществ, в которых государство не является совладельцем.
Принятие данных поправок «позволит существенным образом оптимизировать деятельность небольших акционерных обществ, снизит издержки бизнеса по проведению ежегодного аудита финансовой отчетности», рассказал «Ведомостям» замминистра экономики Илья Торосов.
Принятие поправок снимет излишнюю финансовую нагрузку на компании, говорит советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Олег Ушаков. «Однако в законе должно быть более четко определено, в каком порядке акционеры непубличного общества все-таки могут настоять на проведении аудита отчетности, даже если такой аудит не обязателен», — сказал он.
Предложения по отказу от обязательного ежегодного аудита непубличных акционерных обществ уже звучали в 2019 г. на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) от представителя ЦБ, сообщал «Интерфакс». Директор департамента корпоративных отношений Центробанка Елена Курицына говорила, что в результате изменения законодательства в 2014 г. для любого акционерного общества стал обязательным ежегодный аудит финансовой отчетности. До этого такое требование касалось только открытых акционерных обществ.
«Потом слово "открытых" вычеркнули, а слово "публичных" не написали», – сказала Курицына. В результате, по ее словам, получилось, что любое АО, даже если у него один акционер, минимальный уставный капитал и «ноль рублей оборота» должно проводить ежегодный аудит и привлекать аудитора. «На наш взгляд, стоило бы отказаться от такого аудита», – сказала Курицына на ПМЭФ. По ее словам, было бы целесообразным, чтобы у подобных акционерных обществ был такой же режим, как у обществ с ограниченной ответственностью (ООО).
В пресс-службах ЦБ и Минфина не ответили на запрос «Ведомостей» на момент публикации материала.