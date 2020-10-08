Минэкономразвития предложило отменить обязательный аудит в непубличных АО

«Потом слово "открытых" вычеркнули, а слово "публичных" не написали», – сказала Курицына. В результате, по ее словам, получилось, что любое АО, даже если у него один акционер, минимальный уставный капитал и «ноль рублей оборота» должно проводить ежегодный аудит и привлекать аудитора. «На наш взгляд, стоило бы отказаться от такого аудита», – сказала Курицына на ПМЭФ. По ее словам, было бы целесообразным, чтобы у подобных акционерных обществ был такой же режим, как у обществ с ограниченной ответственностью (ООО).