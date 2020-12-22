Банк России хочет облегчить вход на финансовый рынок

Банк России предлагает унифицировать требования к финансовым организациям и упростить допуск игроков на финансовый рынок, сообщается в консультативном докладе ЦБ «Совершенствование допуска на финансовый рынок». Это, как отметил на посвященной докладу пресс-конференции первый зампред ЦБ Сергей Швецов, сократит издержки как самого ЦБ, так и участников рынка. «В силу исторических причин сегодня регулирование носит лоскутный характер, – отметил Швецов. – Оно чрезвычайно сложное, и одни и те же сущности регулируются совершенно по-разному в разных секторах финансового рынка. Это, безусловно, создает издержки для участников, затрудняет понимание процессов и, самое главное, создает абсолютно ненужный арбитраж между одинаковыми видами деятельности, делая одни из них более легкими, другие – более тяжелыми».