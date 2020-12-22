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Банк России хочет облегчить вход на финансовый рынок

Предлагается стандартизировать и упростить допуск игроков к различным видам финансовой деятельности
Михаил Сидоров
Максим Стулов / Ведомости

Банк России предлагает унифицировать требования к финансовым организациям и упростить допуск игроков на финансовый рынок, сообщается в консультативном докладе ЦБ «Совершенствование допуска на финансовый рынок». Это, как отметил на посвященной докладу пресс-конференции первый зампред ЦБ Сергей Швецов, сократит издержки как самого ЦБ, так и участников рынка. «В силу исторических причин сегодня регулирование носит лоскутный характер, – отметил Швецов. – Оно чрезвычайно сложное, и одни и те же сущности регулируются совершенно по-разному в разных секторах финансового рынка. Это, безусловно, создает издержки для участников, затрудняет понимание процессов и, самое главное, создает абсолютно ненужный арбитраж между одинаковыми видами деятельности, делая одни из них более легкими, другие – более тяжелыми».

По словам директора департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России Людмилы Тяжельниковой, в настоящий момент на российском рынке осуществляется 40 видов финансовой деятельности и к каждой из них установлены свои требования и порядок допуска для соискателей. При этом Банк России ведет 27 реестров участников рынка, в которых часто дублируется информация.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных