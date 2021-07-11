Небольшие господряды оказались на грани срыва

Небольшие господряды оказались на грани срываМалый бизнес не хочет работать в убыток из-за роста цен на стройматериалы
Стремительное повышение стоимости основных видов стройматериалов привело к тому, что значительная часть госконтрактов стала для представителей малого и среднего предпринимательства убыточной. Об этом говорится в письме президента делового объединения «Опора России» Александра Калинина, адресованном руководителю ФАС Максиму Шаскольскому.
Аналогичные обращения направлены первому вице-премьеру Марату Хуснуллину (курирует строительную отрасль) и министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину. «Ведомости» ознакомились с содержанием писем. Особенно остро ситуация сложилась в сфере строительства и ЖКХ, например капремонта или поставок лифтового оборудования, уточняется в обращении.
По действующему законодательству условия государственных и муниципальных контрактов не могут быть пересмотрены, если их стоимость не превышает 100 млн руб., даже при возникновении непредвиденных обстоятельств. Продолжение такого рода подрядов для предпринимателей равносильно банкротству, пишет Калинин.