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Небольшие господряды оказались на грани срыва

Малый бизнес не хочет работать в убыток из-за роста цен на стройматериалы
Юлия Церех Дарья Молоткова Дмитрий Гринкевич
Крупные госзаказы, исполнение которых занимает несколько лет, должны изначально учитывать инфляционные риски в цене контракта /Александр Кряжев / РИА Новости

Стремительное повышение стоимости основных видов стройматериалов привело к тому, что значительная часть госконтрактов стала для представителей малого и среднего предпринимательства убыточной. Об этом говорится в письме президента делового объединения «Опора России» Александра Калинина, адресованном руководителю ФАС Максиму Шаскольскому.

Аналогичные обращения направлены первому вице-премьеру Марату Хуснуллину (курирует строительную отрасль) и министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину. «Ведомости» ознакомились с содержанием писем. Особенно остро ситуация сложилась в сфере строительства и ЖКХ, например капремонта или поставок лифтового оборудования, уточняется в обращении.

По действующему законодательству условия государственных и муниципальных контрактов не могут быть пересмотрены, если их стоимость не превышает 100 млн руб., даже при возникновении непредвиденных обстоятельств. Продолжение такого рода подрядов для предпринимателей равносильно банкротству, пишет Калинин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных