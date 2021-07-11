Небольшие господряды оказались на грани срыва

По действующему законодательству условия государственных и муниципальных контрактов не могут быть пересмотрены, если их стоимость не превышает 100 млн руб., даже при возникновении непредвиденных обстоятельств. Продолжение такого рода подрядов для предпринимателей равносильно банкротству, пишет Калинин.