Владельцы автомобилей в Великобритании переходят с электричества на бензин

В целом за 2021 г. спотовые цены на газ в ЕС выросли в 3-4 раза к уровню 2020 г., что закономерно привело и к подорожанию в несколько раз электричества. Предвестником энергокризиса стали опустевшие европейские подземные хранилища газа, откуда зимой 2020/21 г. было отобрано более 65 млрд куб. м, и летом восполнить эти потери не успели. Дефицит топлива также усугублялся уходом в Азию танкеров со сжиженным природным газом (СПГ) из-за роста азиатской премии и снижением выработки ветроэлектростанций (ВЭС) из-за слабых ветров в Северном море летом 2021 г. В результате в ВБ доля выработки ВЭС упала до 4,9% при среднегодовом показателе за 2020 г. в 18%. Это еще больше подстегнуло спрос на электроэнергию традиционных электростанций на ископаемом топливе. В декабре 2021 г. газ в Евросоюзе впервые в истории подорожал до $2200 за 1000 куб. м, а двумя месяцами ранее стоимость 1 МВтч в Германии достигла 97,2 евро, во Франции превысила 100 евро, хотя еще в мае цены составляли 37,9 и 31,8 евро соответственно.