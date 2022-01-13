Владельцы автомобилей в Великобритании переходят с электричества на бензин

Владельцы автомобилей в Великобритании переходят с электричества на бензинИз-за энергокризиса нефтепродукты оказалось выгоднее киловатт-часов
На фоне беспрецедентно высоких цен на электроэнергию в Великобритании (ВБ) в 2021 г. владельцам гибридных автомобилей стало выгоднее заправляться бензином вместо зарядки на электрозаправках, говорится в обзоре Citibank (есть у «Ведомостей»). В нем отмечается, что в ВБ использование электромобиля сейчас обходится на 50% дороже, чем машины с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). А владельцы гибридов больше не заряжают их на электрозаправках, а едут на бензиновые АЗС.
«Большую часть из последних двух лет мы использовали наш гибридный автомобиль в режиме электромобиля (батареи в 9,7 кВт хватало примерно на 15 км пути), но не теперь. Я буду ездить на бензозаправку до тех пор, пока цены на электроэнергию не вернутся на прежние уровни», – пишут авторы обзора.
Эта ситуация сложилась во второй половине 2021 г. на фоне беспрецедентного роста цен на электроэнергию в Евросоюзе и ВБ из-за разразившегося там энергокризиса, подогреваемого дорогим газом, на котором работают тепловые электростанции. По данным энергобиржи Nord Pool на 14 января (цены формируются на сутки вперед), 1 МВтч в Великобритании стоил 373,2 евро, при этом на 1 января 2022 г. – 82,9 евро за 1 МВтч.
В целом за 2021 г. спотовые цены на газ в ЕС выросли в 3-4 раза к уровню 2020 г., что закономерно привело и к подорожанию в несколько раз электричества. Предвестником энергокризиса стали опустевшие европейские подземные хранилища газа, откуда зимой 2020/21 г. было отобрано более 65 млрд куб. м, и летом восполнить эти потери не успели. Дефицит топлива также усугублялся уходом в Азию танкеров со сжиженным природным газом (СПГ) из-за роста азиатской премии и снижением выработки ветроэлектростанций (ВЭС) из-за слабых ветров в Северном море летом 2021 г. В результате в ВБ доля выработки ВЭС упала до 4,9% при среднегодовом показателе за 2020 г. в 18%. Это еще больше подстегнуло спрос на электроэнергию традиционных электростанций на ископаемом топливе. В декабре 2021 г. газ в Евросоюзе впервые в истории подорожал до $2200 за 1000 куб. м, а двумя месяцами ранее стоимость 1 МВтч в Германии достигла 97,2 евро, во Франции превысила 100 евро, хотя еще в мае цены составляли 37,9 и 31,8 евро соответственно.
В апреле 2022 г. ВБ планирует вновь пересмотреть энерготарифы, что приведет к тому, что заправляться бензином станет втрое выгоднее, чем использовать электроэнергию в качестве топлива, говорится в обзоре Citibank.
Авторы обзора подчеркивают, что, несмотря на усилия Европы по развитию возобновляемых источников (ВИЭ), большая часть энергии все еще импортируется в страны ЕС – прежде всего, в виде нефти и газа. Природный газ занимает около 25% в энергобалансе ЕС, а цены на него в начале 2022 г. все еще высоки. По данным межконтинентальной биржи ICE, 13 января на голландском хабе TTF стоимость февральского фьючерса колебалась около $900-1000 за 1000 куб. м.
«Использование существенных объемов дорогого газа в электрогенерации означает цепную реакцию в виде высоких цен на электроэнергию», – поясняют авторы обзора. В связи с этим домохозяйствам и промышленным потребителям, по их мнению, «предстоит сделать сложный выбор между источниками энергии».
Гибриды во многом эффективнее «чистых» электромобилей, так как они могут при необходимости сами производить электроэнергию, используя в качестве топлива бензин, отметил ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. При этом он напомнил, что ДВС в Европе считаются неперспективными, их разработку прекратили или в обозримой перспективе прекратят многие ведущие европейские автоконцерны. «Тем не менее в холодных регионах, где возникают проблемы с эксплуатацией электромобилей, ДВС будет применяться еще многие годы», – добавил он.
С ним согласен гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его мнению, увеличение потребления бензина и дизельного топлива автовладельцами может сохраняться до конца 2022 г. Тогда же, по его оценкам, стоит ждать существенного снижения цен на электричество в Европе. Но для этого, по его словам, должны сложиться благоприятные погодные условия для функционирования ВИЭ и начаться поставки российского газа по трубопроводу «Северный поток – 2».
«При этом в течение 2023-2024 гг. стоимость зарядки гибридных автомобилей электричеством постепенно вернется на уровень, когда это эффективнее, чем использование бензина или дизеля», – уверен Бурмистров. Гендиректор «Автостата» Сергей Целиков также отмечает, что ситуация с дорогой электроэнергией временная и она не изменит общего тренда по постепенному переходу на электротранспорт в Европе.