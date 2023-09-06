Число бедных россиян за апрель – июнь сократилось на 1,9 млн

Квартальные данные по уровню бедности всегда демонстрируют сезонность, подчеркнул экономист, один из авторов проекта о статистике «Если быть точным» Витовт Копыток. В прошлом году самые высокие значения были в первом квартале (14,3%), самые низкие — в четвертом (7,9%), пояснил он. Кроме того, на оценку уровня бедности влияет методика расчета. С 2021 г. Росстат вместо прожиточного минимума на душу населения использует «‎границу бедности» — это прожиточный минимум за IV квартал 2020 г., скорректированный на накопленную инфляцию. «Это общий показатель, он учитывает рост цен на сотни товаров — например, технику и путешествия, которые малоимущие люди обычно не могут себе позволить. А вот стоимость базового набора продуктов, которая раньше учитывалась при расчете прожиточного минимума, растет быстрее», — уточнил эксперт.