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/ Экономика

Эксперты ЦМАКПа заявили о появлении нового среднего класса в России

Бедность быстро снижается, но этому сопутствует и рост неравенства
Яков Тимаков
Уровень жизни всех социально-экономических групп растет, но разными темпами/ Андрей Гордеев / Ведомости

Участники СВО и работники в сферах активного импортозамещения становятся новым средним классом. К такому выводу пришли аналитики ЦМАКПа в статье «Благосостояние населения: неравномерный рост». У этих групп населения возник «эффект лидерства по зарплате». В первом случае он обеспечен высокими выплатами контрактникам, во втором – гонкой зарплат в условиях дефицита квалифицированных кадров, отмечают эксперты.

Эксперты ЦМАКПа пишут, что в сегменте доходов россиян сложилась необычная для рынка труда ситуация. Разрыв в доходах обычно характеризуется одновременным и последовательным обогащением одних и обеднением других, указывают экономисты. Сейчас же уровень жизни всех социально-экономических групп растет, но разными темпами: высокодоходных групп – гораздо быстрее, отмечают эксперты. Из-за этого усиливается неравенство при одновременном снижении уровня бедности. По данным Росстата, коэффициент фондов (разница в доходах между 10% самых обеспеченных россиян и 10% самых бедных) вырос в 2023 г. до 14,8 после 14% в 2022 г. В то же время доля россиян, проживающих за чертой бедности, снизилась до 8,5% в 2023 г. с 13,5% в 2016 г. Группы богатых и верхнего среднего класса, наоборот, растут, подчеркивают в ЦМАКПе. Почти в 2 раза выросла доля людей, среднедушевые доходы которых превышают 100 000 руб.: если в 2021 г. она составляла 5,7% населения, то по итогам 2023 г. – 10%. Одновременно группа тех, кто зарабатывает больше 100 000 руб., превысила доли двух предшествующих групп распределения, отмечают эксперты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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