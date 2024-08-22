Эксперты ЦМАКПа заявили о появлении нового среднего класса в России

Эксперты ЦМАКПа пишут, что в сегменте доходов россиян сложилась необычная для рынка труда ситуация. Разрыв в доходах обычно характеризуется одновременным и последовательным обогащением одних и обеднением других, указывают экономисты. Сейчас же уровень жизни всех социально-экономических групп растет, но разными темпами: высокодоходных групп – гораздо быстрее, отмечают эксперты. Из-за этого усиливается неравенство при одновременном снижении уровня бедности. По данным Росстата, коэффициент фондов (разница в доходах между 10% самых обеспеченных россиян и 10% самых бедных) вырос в 2023 г. до 14,8 после 14% в 2022 г. В то же время доля россиян, проживающих за чертой бедности, снизилась до 8,5% в 2023 г. с 13,5% в 2016 г. Группы богатых и верхнего среднего класса, наоборот, растут, подчеркивают в ЦМАКПе. Почти в 2 раза выросла доля людей, среднедушевые доходы которых превышают 100 000 руб.: если в 2021 г. она составляла 5,7% населения, то по итогам 2023 г. – 10%. Одновременно группа тех, кто зарабатывает больше 100 000 руб., превысила доли двух предшествующих групп распределения, отмечают эксперты.