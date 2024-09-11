Инфляция в августе замедлилась до 9,05%

Услуги выросли в цене на 0,1% за месяц. В этом сегменте самой заметной категорией роста цен за август стал туризм: согласно статистике, зарубежный отдых ощутимо подорожал (ОАЭ – на 11,3%, Египет – на 8,2%, Турция – на 4,9%), однако путевки на Черноморское побережье с июля по август только сбавили в цене 12,4% – так же, как и билеты на самолет в экономкласс (-13%) и поезд дальнего следования (-16,4%). Такси же, как отмечает Росстат, стало дороже на 3,9%.