Инфляция в августе замедлилась до 9,05%Рост цен выше сезонной нормы может быть сигналом к повышению ставки
Темпы роста цен замедлились – в августе инфляция составила 0,2% в месячном выражении после 1,14% в июле, следует из данных Росстата. С начала года, как сообщили в ведомстве, индекс потребительских цен вырос на 5,27%, а в годовом выражении уровень инфляции слегка опустился - до 9,05% в августе с 9,13% в июле.
Кроме того, федеральная служба опубликовала недельные данные. С 3 по 9 сентября включительно инфляция ускорилась до 0,09% с 0,02% неделей ранее. По данным Минэкономразвития на 9 сентября, годовая инфляция замедлилась до 8,85%.
В сегменте продовольственных товаров в августе наблюдалась дефляция (-0,1% в месячном выражении). Ускорилось удешевление плодоовощной продукции – цены в этом сегменте снизились в августе на 3,96%. Активнее всего дешевели виноград (-17,9%), свекла (-13,5%), морковь (-12,3%), картофель (-9,2%), бананы (-9,2%) и помидоры (-6%). Сравнительно короткий список подорожавших плодов возглавили апельсины (+10,7%), с поставками которых наблюдаются проблемы по всему миру.
На остальные продукты темпы роста цен составили 0,56%: ускорилось снижение цен на мясо кур (до -0,48% в месячном выражении), подешевел сахар (-0,42%), продолжили дешеветь яйца (-1,76%).
Непродовольственные товары в августе подорожали на 0,6%. В этом сегменте Росстат прежде всего зафиксировал повышение цен на бензин в августе: газовое моторное топливо стало дороже на 10,8%, а бензин АИ-98 и выше – 4,4%. В целом же бензин подорожал за месяц на 1,22%. Кроме того, выросли цены на некоторые жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) – такие, как слабительное бисакодил (+8,6%) и энтеросорбент смекта (+6,5%). Стоимость средства от насморка синупрет, напротив, упала на 6,6%.
Услуги выросли в цене на 0,1% за месяц. В этом сегменте самой заметной категорией роста цен за август стал туризм: согласно статистике, зарубежный отдых ощутимо подорожал (ОАЭ – на 11,3%, Египет – на 8,2%, Турция – на 4,9%), однако путевки на Черноморское побережье с июля по август только сбавили в цене 12,4% – так же, как и билеты на самолет в экономкласс (-13%) и поезд дальнего следования (-16,4%). Такси же, как отмечает Росстат, стало дороже на 3,9%.
Неправильный август
Фактор сезонного снижения, оттягивающий в августе цены вниз, постепенно затухает к сентябрю, констатирует главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец. У дефляции, по ее словам, было мало шансов закрепиться, но сезонность августа позволила создать «запас» для снижения годовой инфляции по итогам сентября, с учетом того, что год назад начало осени отметилось периодом высокого роста цен, отмечает эксперт. По ее прогнозу, при сохранении августовского темпа в сентябре темп роста цен может составить примерно 0,4%.
Итоговые цифры по инфляции за август оказалась сильно выше, чем указывали недельные данные, подчеркивает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. Он отмечает, что значительным фактором роста цен вновь оказались услуги. Рост инфляции на 0,2% в месячном выражении в августе соответствует в сезонно сглаженном виде примерно 7%, что почти вдвое выше таргета ЦБ в 4%, резюмирует Федоров. Экономист добавляет, что недельные данные по инфляции в сентябре также не добавляют оптимизма: «В целом соответствует средненедельному росту цен, необходимому для того, чтобы уложиться в верхнюю границу прогноза Банка России – 7%, но все же высоковато для начала сентября».
Роль ставки
Если происходит снижение давления со стороны спроса, значит, работает высокая ставка и в целом жесткие денежно-кредитные условия, поясняет Донец, отмечая, что замедление потребительского спроса действительно фиксировалось в июле и в августе по товарам-маркерам. В продовольственном сегменте таким товаром служит мясо, а в непродовольственных – электроника, и обе этих группы сейчас ведут себя «прилично», как выражается экономист.
Ставка влияет на замедление инфляции, но не быстро, говорит, в свою очередь, Федоров: «Из-за структуры рублевого долга рост ставки в моменте влияет только на треть портфеля – именно такая доля кредитов и бондов в экономике по плавающей ставке». Реализацию эффекта от ставки для оставшихся ⅔, по словам Федорова, следует ждать не раньше чем через год. Старший аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов добавляет, что никуда не уходит и проинфляционный фактор санкционных издержек.
13 сентября на заседании по ключевой ставке регулятор расценит данные Росстата тезисом «ситуация движется в нужном направлении, но без избыточного оптимизма», полагает Донец. Это, по ее мнению, даст регулятору повод повысить ставку с 18 до 19%. Латыпов добавляет, что текущие темпы инфляции отклоняются вверх от прогноза ЦБ, а значит, должны быть главным фактором в пользу повышения ключевой ставки уже на ближайшем заседании.
Чуть больше опрошенных «Ведомостями» аналитиков (13 из 25) ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 18%. Оставшиеся 12 респондентов ожидают ее роста. Шесть из них прогнозируют повышение на 100 б. п., еще трое – на 200 б. п. до 20%. Остальные колеблются между этими двумя вариантами.