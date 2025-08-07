Экономисты объяснили сохранение инвестактивности государственными вливаниями

Экономисты объяснили сохранение инвестактивности государственными вливаниямиБанк России ожидает ее увеличения до конца года
Во II квартале инвестиционная активность предприятий оставалась высокой, сообщает Банк России в «Резюме обсуждения ключевой ставки». Регулятор также отмечает, что значительная доля компаний планирует нарастить инвестиции в 2025 г., со ссылкой на результаты июльского опроса. Инвестиционный спрос также расширяется за счет проектов «с государственным участием в приоритетных секторах, имеющих доступ к более льготным условиям финансирования», добавляет Центробанк.
Регулятор также указывает на то, что высокая ключевая ставка не помешала компаниям нарастить инвестиции – для этого бизнес использовал собственную нераспределенную прибыль. В июле инвестиционные программы реализовывали две трети предприятий, следует из данных Индекса деловой среды, опубликованного РСПП. Данные формируются на основании опроса и включают субъективные оценки предпринимательской деятельности и экономической ситуации в целом, без использования официальной макроэкономической статистики. Около 66% респондентов – представители крупного промышленного бизнеса.