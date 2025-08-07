Экономисты объяснили сохранение инвестактивности государственными вливаниями

Регулятор также указывает на то, что высокая ключевая ставка не помешала компаниям нарастить инвестиции – для этого бизнес использовал собственную нераспределенную прибыль. В июле инвестиционные программы реализовывали две трети предприятий, следует из данных Индекса деловой среды, опубликованного РСПП. Данные формируются на основании опроса и включают субъективные оценки предпринимательской деятельности и экономической ситуации в целом, без использования официальной макроэкономической статистики. Около 66% респондентов – представители крупного промышленного бизнеса.