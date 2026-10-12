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Главная / Экономика /

Специалисты с высшим образованием все чаще работают по профилю подготовки

Это происходит в том числе из-за перетока кадров в приоритетные секторы экономики, говорят эксперты
Анастасия Майер
Среди медиков и педагогов наиболее высока доля работающих в соответствующих отраслях
Среди медиков и педагогов наиболее высока доля работающих в соответствующих отраслях / Алексей Орлов / Ведомости

Специалисты с высшим образованием все чаще сосредоточены в отдельных отраслях экономики. Средний коэффициент отраслевой концентрации, отражающий максимальную долю специалистов одного направления подготовки, работающих в одной отрасли, увеличился с 39% в 2020 г. почти до 45% в 2025 г. Об этом говорится в исследовании РАНХиГС, с которым ознакомились «Ведомости».

Доля незанятых специалистов с высшим образованием в России сократилась с 10% в 2020 г. до 5,6% в 2025 г. К 2030 г. показатель, по оценкам авторов исследования, может снизиться до 4,5%.

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