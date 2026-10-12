Специалисты с высшим образованием все чаще работают по профилю подготовки

Специалисты с высшим образованием все чаще сосредоточены в отдельных отраслях экономики. Средний коэффициент отраслевой концентрации, отражающий максимальную долю специалистов одного направления подготовки, работающих в одной отрасли, увеличился с 39% в 2020 г. почти до 45% в 2025 г. Об этом говорится в исследовании РАНХиГС, с которым ознакомились «Ведомости».