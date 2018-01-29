Новости
Финансы
Новости

Власти Германии раскритиковали Deutsche Bank за решение увеличить бонусы

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство Германии раскритиковало крупнейший частный немецкий банк Deutsche Bank за решение увеличить годовые бонусы до 1 млрд евро ($1,24 млрд), сообщает Reuters.

Deutsche Bank по итогам 2017 г. третий год подряд получил убыток. Несмотря на это банк собирается повысить бонусные выплаты, сообщала газета Frankfurter Allgemeine.

«Руководство компании, разумеется, обязано задаться вопросом, какое представление складывается о банке у общественности», прокомментировал информацию официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

Deutsche Bank уменьшил размер бонусных выплат сотрудникам с 2,4 млрд евро в 2015 г. до 500 млн в 2016 г. Такое решение было принято после того, как банк заплатил штраф в $2,5 млрд регуляторам США и Великобритании за то, что трейдеры банка с 2005 по 2009 г. манимулировали ключевыми ставками межбанковского рынка.

Выбор редактора
Политика
Новости

Пресс-секретарь Белого дома подтвердил срок публикации «кремлевского доклада»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс подтвердила ожидаемую в понедельник (по местному времени) публикацию доклада минфина США о санкциях против России, передает «Интерфакс».

«Мы ожидаем публикацию доклада сегодня, и я советую вам обращаться в министерство финансов за деталями, касающимися этого дела», - уточнила она на брифинге.

Ранее Bloomberg со ссылкой на Белый дом сообщило, что «кремлевский доклад» будет опубликован в понедельник 29 января.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Минобороны сообщило подробности о перехвате российским Су-27 самолета-разведчика США

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минобороны России опровергает информацию американских СМИ о якобы небезопасном перехвате в понедельник, 29 января в небе над Черным морем российским истребителем Су-27 американского самолета-разведчика Р-3 Orion («Орион»).

29 января дежурными средствами контроля «над нейтральными водами Черного моря была обнаружена неопознанная воздушная цель, приближавшаяся к границе воздушного пространства России», сообщили в пресс-службе Минобороны.

На перехват неопознанной цели был поднят истребитель Су-27. Российский истребитель приблизился к американскому самолету на безопасное расстояние и идентифицировал его. В частности, было установлено, что неопознанным объектом является самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е «Aries II» ВМС США.

Су-27 сопровождал самолет радиоразведки, не допуская нарушения им границы воздушного пространства России с соблюдением мер безопасности.

«После того, как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета на удаление от границы воздушного пространства России, российский истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования», - говорится в сообщении Минобороны. Внештатых ситуаций зафиксировано не было, полет Су-27 происходил в соответствии с международными требованиями.

Выбор редактора
Политика
Новости

Замруководителя ФБР Эндрю Маккейб подал в отставку

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Первый замруководителя ФБР США Эндрю Маккейб, чью работу ранее раскритиковал американский президент Дональд Трамп, подал в отставку, передает NBCNews со ссылкой на источники.

По словам источника, Маккейба вынудили уйти в отставку раньше срока. Официально уйти в отставку Маккейб сможет только в марте, до этого он будет считаться сотрудником ФБР, однако выполнять свои обязанности он не будет. По мнению источника, он накопил большое количество дней отпуска.

В мае 2017 г. Трамп уволил с поста директора ФБР Джеймса Коми, Маккейб с мая по август 2017 г. был временно исполняющим обязанности директора бюро.

Как пишет CNBC, Маккейб будет в отпуске до марта, ему будет выплачиваться жалование, а после он выйдет на пенсию.

Выбор редактора
Политика
Новости

В России планируют изменить принцип расчета МРОТа

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Профсоюзы, объединения работодателей и чновники правительства обсудят изменение принципа расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России. «Мы договорились, что будем рассматривать развитие динамики МРОТ на основе минимального потребительского бюджета», — сказал журналистам в понедельник руководитель Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков после подписания в присутствии президента Владимира Путина генерального соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством.

Ранее Путин объявил, что с 1 мая МРОТ будет полностью приравнен к прожиточному минимуму. Это решение в значительной степени принято с подачи профсоюзов, напомнил президент в понедельник. Но минимальный потребительский бюджет — совсем другой показатель (в отличие от прожиточного минимума), отметил Шмаков. В отличие от прожиточного минимума, минимальный бюджет рассчитывается, исходя из более высоких стандартов жизни человека. Кроме того, стороны соглашения будут вести переговоры о пересмотре состава потребительской корзины, на основе которой сейчас рассчитывается величина прожиточного минимума: «Мы договариваемся начать переговоры по пересмотру состава минимальной потребительской корзины, чтобы ее актуализировать применительно к нашим сегодняшним экономическим условиям жизни», — добавил Шмаков.

Возможные договоренности по этим двум пунктам «будут приближать нас к тому, чтобы работающий человек не был бедным», пояснил руководитель ФНПР. «Это, конечно, будет не завтра, но генеральное соглашение как раз ставит задачу, по которой мы будем вести переговоры», — предупредил Шмаков.

Выбор редактора
Политика
Новости

Российский истребитель опасно сблизился с разведчиком США над Черным морем

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Телеканал CNN в понедельник, 29 января, сообщил об опасном сближении российского истребителя с самолетом-разведчиком ВМС США над Черным морем со ссылкой на несколько источников в ВМС.

По этой информации, сближение произошло над нейтральными водами - российский истребитель прошел на расстоянии менее 2 м (5 футов) от американского разведчика P-3 Orion. Действия российского самолета вынудили прервать разведывательную миссию, пишет CNN.

Последнее опасное сближение российских и американских самолетов над Черным морем произошло в ноябре 2017 г. Тогда российский Су-30 на форсаже пересек курс американского P-8A Poseidon, что привело к сильной тряске разведывательного самолета в спутном следе. Минобороны России тогда подтвердило перехват, назвав «профессиональными» действия российских пилотов. Командующий 4-й армией ВВС и ПВО ЮВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов тогда сказал «Красной звезде», что российские пилоты «помогли американским коллегам избежать международного скандала», который возник бы в случае нарушения «Посейдоном» российской границы.

Выбор редактора
Политика
Новости

Суд арестовал соратника Навального Ляскина на 15 суток

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Перовский суд Москвы признал виновным в повторном нарушении правил проведения митинга соратника оппозиционера Алексея Навального - Николая Ляскина. Суд назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Мне дали 15 суток за твит», - написал в Twitter Ляскин. Его признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАПГ.

В воскресенье, 28 января, полицейские задержали Ляскина в маршрутке. Он ехал на Тверскую улицу, где должна была состояться несанкционированная акция протеста. Ляскина доставили в ОВД «Измайлово», в отношении него составили протокол об административном правонарушении.

Согласно этому документу, Ляскин разместил на своей странице в микроблоге Twitter ссылку на видеоматериал с участием Навального. Размещенный твит был доступен для всех пользователей соцсети. По мнению суда, тем самым Ляскин «активно призывал участвовать в несогласованной акции "Забастовка избирателей"».

Помимо Ляскина к 15 суткам административного ареста приговорили координатора московского штаба Навального Сергея Бойко. Симоновский суд Москвы признал его виновным по такой же статье - ст. 20.2 КоАП. На 1000 руб. оштрафована ведущая новостей «Навальный Live» Елена Малаховская. Ее обвинили в неповиновении требованиям полиции (ст. 19.3 КоАП).

Как прошла «забастовка избирателей» в Москве

Выбор редактора
Финансы
Новости

Руководитель ФТС подтвердил начало отслеживания покупок россиян за границей

ТАСС
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Федеральная таможенная служба (ФТС) России подтвердила ввод новой системы отслеживания ввоза незадекларированных товаров с конца 2017 г.

«Успехи правоохранительного блока ФТС России по пресечению ввоза через авиагавани страны незадекларированных дорогостоящих товаров стали результатом заработавшей с конца 2017 г. системы систематизации информации, контроля и реагирования. Эта постоянно действующая теперь система выстроена в том числе и с помощью наших коллег из-за рубежа», - сказал сегодня руководитель службы Владимир Булавин.

Как писали «Ведомости», таможня стала оперативно узнавать о дорогих покупках россиян за рубежом благодаря заработавшей в ноябре - декабре системе усиленного контроля. Информацию о дорогих покупках таможенники получают из-за границы по двум каналам: через систему tax free и от зарубежных правоохранителей. Оба канала полностью заработали в ноябре – декабре.

Выбор редактора
Политика
Новости

Собчак собирается обсудить антироссийские санкции с американскими чиновниками

РИА Новости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о том, что до выборов собирается побывать в США и встретиться с высокопоставленными американскими чиновниками. По ее словам, она хочет обсудить с ними антироссийские санкции, передает РИА «Новости».

Как пояснила Собчак, точного решения по поводу поездки еще не принято. «На 90% я думаю, что поездка состоится. До выборов», - отметила она в интервью Владимиру Познеру на Первом канале. Во время поездки в США у Собчак, скорее всего, будет запланировано несколько встреч с американскими чиновниками и конгрессменами.

Собчак считает, что «нельзя наказывать» россиян за действия «отдельных чиновников». «Мне кажется, это очень важная миссия — показать, что в России есть люди, которые хотят эти отношения налаживать», — сказала она, добавив, что не является инициатором данных встреч. «Ко мне поступило огромное количество приглашений от тех людей, которые там являются экспертами, занимаются Россией», — сказала Собчак, не назвав фамилии приглашавших ее лиц.

Как Собчак агитирует против Путина

Выбор редактора
Финансы
Новости

Bloomberg сообщил о переговорах Сбербанка о продаже Denizbank

Bloomberg
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сбербанк обсуждает продажу турецкого Denizbank с арабскими банками, в том числе с крупнейшим дубайским банком Emirates NBD, сообщило сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По информации Reuters, заинтересованность в покупке проявили и банки из Китая. Переговоры находятся в начальной стадии и могут не закончиться сделкой, сказали источники.

Сбербанк, который с 2014 г. находится под санкциями США и Евросоюза, купил Denizbank, турецкую «дочку» Dexia SA, за 2,8 млрд евро в 2012 г. На конец сентября Denizbank был на девятом месте по размеру активов среди кредитных организаций Турции. О намерении Сбербанка продать Denizbank известно с 2016 г.

Emirates NBD, Denizbank и Cбербанк отказались от комментариев.

Выбор редактора
Политика
Новости

Минобороны приняло на вооружение четыре новых автомата

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минобороны приняло на вооружение четыре новых образца стрелкового оружия - автоматы Калашникова Ак-12, Ак-15 и автоматы производства завода им. Дегтярева АЕК-971 и АЕК-973, передает РИА «Новости».

АЕК-971 и АЕК-973 имеют лучшие показатели при стрельбе из неустойчивого положения. Данное стрелковое оружие рекомендовано для различных спецподразделений. В свою очередь продукция концерна «Калашников» подходит для общевойсковых частей и подразделений. Главное преимущество данного оружия в его простоте и надежности.

Ранее в Минобороны говорили, что одна из моделей автомата АК-12, АК-15 и АЕК-971 по результатам испытаний будет одобрена для оснащения боевой экипировки «Ратник». Ожидается, что к 2020 г. все военнослужащие Сухопутных войск Вооруженных сил России будут обеспечены данными комплектами экипировки.

Какие разработки показали Путину на военной выставке

Выбор редактора
Политика
Новости

Волкер рассказал Суркову о досаде Вашингтона в связи с позицией России по Украине

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сегодня оценил последние переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым, прошедшие в Дубае 26 января, как «открытые» и «конструктивные». В то же время он указал, что конкретных решений принято не было. «На данный момент у нас нет даты для следующей встречи», - отметил он.

«В прошлый раз, когда мы встретились в Белграде [в октябре 2017 г. ], это был небольшой шаг назад... Но в этот раз, я думаю, было больше открытости в обсуждениях более широкого мандата [возможного миротворческого контингента] по поддержанию мира на более обширной территории», - сказал Волкер в понедельник в ходе телефонного брифинга.

Тем не менее, указал спецпредставитель США, он довел до сведения российской стороны разочарование США позицией России по Донбассу. «Первая часть [переговоров] заключалась в следующем: я довел до сведения российской стороны чувство глубочайшей досады Вашингтона в связи с тем, что Россия не сделала абсолютно ничего для окончания конфликта и не вывела войска с того момента, как мы начали этот процесс», - сказал Волкер.

Далее речь зашла о вопросах, требующих «немедленной» работы. Представитель США упомянул возвращение российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе с целью «способствовать коммуникации» между Россией и Украиной и определение статуса российских офицеров на украинской территории. Волкер констатировал, что «украинская сторона будет обязана предпринять все шаги, сделать то, что полагается в рамках минских соглашений».

Во время брифинга Волкер напомнил, что позиция США состоит в размещении миссии ООН на всей территории Донбасса, «в том числе на границе с Россией», для проведения выборов в регионе. Однако конкретных сроков и механизмов он не назвал.

Как ранее сообщал «Интерфакс», Сурков и Волкер не пришли на встрече в Дубае к единой позиции относительно принятого Украиной закона о реинтеграции Донбасса. «Ключевым вопросом стал закон реинтеграции Донбасса. Однако стороны по-прежнему демонстрируют разные подходы в этом вопросе. Добиться единого взгляда пока не удалось», - сказал источник.

МИД России ранее заявил, что закон о реинтеграции Донбасса противоречит минским соглашениям и дает украинскому президенту Петру Порошенко «неограниченные, близкие к диктаторским, полномочия на подавление инакомыслия и недовольства». В законе не упоминаются минские соглашения, неподконтрольные территории Донбасса и Крыма называются оккупированными Россией, а вместо «антитеррористической операции» (АТО), которую Украина ведет против повстанцев, устанавливается порядок военной операции в Донбассе, которой руководит президент. Закон также ввел понятие «российской агрессии».

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Новый гендиректор easyJet снизил себе зарплату ради гендерного равенства

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Новый гендиректор британского лоукостера easyJet Йохан Лундгрен принял решение сократить собственную зарплату, чтобы уравнять ее с вознаграждением своей предшественницы на этом посту Каролин МакКолл. Таким образом Лундгрен решил выступить против гендерного разрыва при оплате труда, передает Reuters. В результате зарплата Лундгрена снизится с 740 000 ($1,04 млн) до 706 000 фунтов стерлингов ($994 350).

«Я попросил правление уменьшить мою зарплату, чтобы она соответствовала зарплате Каролин, когда она работала в easyJet», - пояснил Лундгрен. По его словам, easyJet стремится предоставлять равные возможности и зарплату женщинам и мужчинам.

Как сообщили в easyJet, мужчины в компании в среднем зарабатывают вдвое больше женщин, но это обусловлено тем, что 94% пилотов компании являются мужчинами. При этом ставки оплаты в компании одинаковы для мужчин и женщин, однако пилотам платят больше, чем другим сотрудникам. EasyJet заверила, что стремится привлечь больше женщин в качестве пилотов. Компания хочет к 2020 г. иметь в штате до 20% пилотов-женщин.

О назначении Йохана Лундгрена на пост CEO easyJet было объявлено в конце прошлого года. Бывший руководитель перевозчика Каролин МакКолл стала исполнительным директором телекомпании ITV.

На предыдущем месте работы - в туристической группе TUI - Лундгрену выплатили по итогам года 875 000 евро ($1,09 млн).

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото