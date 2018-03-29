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«Роснано» впервые выплатит дивиденды

АО «Роснано» впервые за всю историю существования компании планирует выплатить дивиденды, в 2018 г. они могут составить 530 млн руб., сообщил журналистам предправления УК «Роснано» Анатолий Чубайс.

«Впервые за 10 лет мы собираемся заплатить дивиденды государству (единственный собственник "Роснано". – "Ведомости")», – заявил Чубайс (цитаты по «Интерфаксу»).

Дивидендные выплаты по итогам 2017 г. составят 50% чистой прибыли по РСБУ (530 млн руб.) в случае одобрения решения советом директоров и годовым собранием акционеров. По МСФО в 2016 г. госкорпорация получила 4,49 млрд руб. прибыли.

В 2017 г. чистая прибыль «Роснано» по РСБУ составила 1,06 млрд руб. против 16,6 млрд руб. убытка в 2016 г.

Обновленная стратегия «Роснано» до 2023 г. предусматривает выплату государству 6 млрд руб. дивидендов.