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Экономика
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«Роснано» впервые выплатит дивиденды

Ведомости
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АО «Роснано» впервые за всю историю существования компании планирует выплатить дивиденды, в 2018 г. они могут составить 530 млн руб., сообщил журналистам предправления УК «Роснано» Анатолий Чубайс.

«Впервые за 10 лет мы собираемся заплатить дивиденды государству (единственный собственник "Роснано". – "Ведомости")», – заявил Чубайс (цитаты по «Интерфаксу»). 

Дивидендные выплаты по итогам 2017 г. составят 50% чистой прибыли по РСБУ (530 млн руб.) в случае одобрения решения советом директоров и годовым собранием акционеров. По МСФО в 2016 г. госкорпорация получила 4,49 млрд руб. прибыли.

В 2017 г. чистая прибыль «Роснано» по РСБУ составила 1,06 млрд руб. против 16,6 млрд руб. убытка в 2016 г.

Обновленная стратегия «Роснано» до 2023 г. предусматривает выплату государству 6 млрд руб. дивидендов.

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Политика
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Лидеры России, Германии, Франции и Украины сделали заявление о Донбассе

Интерфакс
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Лидеры «Нормандской четверки» - президент России Владимир Путин, федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко - сегодня сделали совместное заявление по Донбассу. Документ опубликован на сайте Кремля и на сайте президента Украины.

Лидеры подтвердили приверженность всем аспектам Минских договоренностей (безопасность, политические, гуманитарные и экономические вопросы), и договорились «возможные пути ускорения осуществления договорённостей в предстоящие месяцы».

«Поэтому они приветствуют соглашение о возобновлении режима прекращения огня по случаю праздника Пасхи, как это было согласовано в рамках трехсторонней Контактной группы 23 марта, которое вступит в силу 30 марта. Они подчеркнули важность его строгого соблюдения и обеспечения эффективного мониторинга и проверки со стороны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», - говорится в заявлении.

«На фоне успешного обмена более 300 задержанных 27 декабря 2017 года они [лидеры четырех стран] призвали к более активным усилиям по обмену оставшихся задержанных по формуле "всех на всех"», - отмечается в документе.

Предыдущая встреча глав МИД стран «нормандской четверки» состоялась 18 февраля 2017 года «на полях» прошлой Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, по ситуации в Донбассе прогресс достигнут не был.

«Минские договоренности» были согласованы «нормандской четверки» в феврале 2015 года и подписан контактной группой из представителей Украины, России, ОБСЕ и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, с целью деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины. Они включают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений и восстановление полного контроля Украины над государственной границей во всей зоне конфликта. Однако условием начала этого восстановления сделаны местные выборы в соответствии с украинским законодательством, которые до сих пор не проведены.

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Бизнес
Новости

Гендиректор Alibaba в России покинет компанию

Ведомости
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Гендиректор российской «дочки» Alibaba Group Марк Завадский покинет компанию в середине мая, сообщил РБК источник на рынке электронной коммерции и подтвердил сам Завадский. Информацию также подтвердил источник «Ведомостей».

Завадский возглавляет российское представительство Alibaba Group, а также занимает пост директора по развитию входящей в холдинг торговой интернет-площадки AliExpress в России и СНГ. По словам Завадского, он покидает компанию по собственному желанию. Это же сказал представитель Alibaba.

Источник «Ведомостей» на рынке подтвердил, что Завадский покинет Alibaba в середине мая, до конца апреля компания может объявить о кадровых изменениях.

По данным источника РБК, исполняющим обязанности гендиректора Alibaba в России станет один из китайских топ-менеджеров AliExpress.

Завадский стал первым сотрудником AliExpress в России в августе 2014 г., он отвечал за локализацию ключевых сервисов Alibaba Group. Помимо AliExpress за четыре года его работы на российский рынок был выведен один из основных брендов Alibaba – Tmall, специализирующийся на товарах среднего и более высоких ценовых сегментов.

AliExpress остается самым популярным в России интернет-магазином, его аудитория в стране в августе прошлого года составляла 22,5 млн человек.

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Технологии
Новости

Telegram возобновил работу после трех часов сбоя

Ведомости
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Мессенджер Telegram возобновил работу после более трех часов перерыва, сообщает компания в своем Twitter. В сообщении уточняется, что мессенджер работает и в странах СНГ, и в Германии, где до последнего момента еще наблюдались перебои.

Ранее компания сообщила о возобновлении работы мессенджера в большинстве европейских стран и на Ближнем Востоке. «Большинство наших пользователей в Западной Европе, на Ближнем Востоке, в Африке снова онлайн. Если у вас все еще есть проблемы (особенно в Германии, Иране или СНГ), держитесь», - писала компания в Twitter.

Пользователи Telegram начали жаловаться на сбои в работе мессенджера примерно с 11.15 по московскому времени. Им не удавалось отправить сообщения или подключиться к приложению. Согласно данным сайта Outage.Report, проблемы затронули пользователей в России, Италии, Германии, Польше, Турции, Испании, Израиле, Иране, Финляндии, на Украине, на Кипре и в других странах.

Компания уточнила в своем Twitter, что сбой затронул пользователей в Европе, странах Ближнего Востока и СНГ. Основатель Telegram Павел Дуров объяснил возникшие проблемы отключением электропитания серверов в Европе. Он уточнил, что сроки восстановления работы мессенджера зависят от того, как быстро подрядчику дата-центра удастся возобновить подачу электричества.

В Роскомнадзоре после сообщений о сбоях в работе мессенджера в России заявили, что служба «тут ни при чем». 20 марта Роскомнадзор потребовал от Telegram передать ФСБ ключи для декодирования сообщений в мессенджере в течение 15 дней.

Перед этим Верховный суд признал требование спецслужбы к мессенджеру законным. Роскомнадзор пояснял, что при отказе Telegram передать ФСБ ключи обратится в суд и потребует заблокировать доступ к сервису в России. Дуров, в свою очередь, указывал, что выполнить требование российских властей технически невозможно.

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Политика
Новости

Шакро Молодого приговорили к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима

Ведомости
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Никулинский суд Москвы приговорил «вора в законе» Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, к 9 годам и 10 месяцам колонии строго режима, сообщает «РИА Новости» из зала суда. Его признали виновным в вымогательстве. Другой фигурант этого дела Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец получил 8 лет и 10 месяцев колонии.

Шакро признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере). Следствие установило, что Захарий Калашов в 2013 г. после смерти смерти Аслана Усояна (Дед Хасан) «занял лидирующее положение в криминальном мире России» и «под своим покровительством консолидировал лиц, профессионально занимающихся преступной деятельностью». Всего на скамье подсудимых оказались 12 человек, включая Калашова и Кочуйкова.

Обвинение просило приговорить Шакро Молодого к 10 годам колонии строгого режима и оштрафовать на 700 000 руб. Для Кочуйкова просили 9,5 лет тюрьмы и штраф в размере 500 000 руб. Еще 10 фигурантов уголовного дела обвинение попросило приговорить к срокам от 7,5 до 9,5 года колонии и различным штрафам.

Летом 2016 г. в Москве были задержаны замначальника московского главка Следственного комитета России Денис Никандров, замначальника управления собственной безопасности СКР Александр Ламонов, а также руководитель управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко.

Они обвиняются в получении взятки в размере $500 000 от Захария Калашова за смягчение наказания его соратнику Андрею Кочуйкову, который был задержан после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве.

Технологии
Новости

GetContact будет хранить данные российских пользователей на территории России

Ведомости
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Компания GetContact исполнит требования закона о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России, сообщает Роскомнадзор. О своем решении GetContact официально уведомила Роскомнадзор, говорится в сообщении.

GetContact локализует пользовательское соглашение и политику конфиденциальности для российских пользователей. «Кроме того, будет реализована техническая возможность уведомления лиц, не являющихся пользователями приложения, об использовании их персональных данных», – отметил Роскомнадзор.

Хранить и обрабатывать персональные данные россиян на территории России требует редакция закона о персональных данных, действующая с 1 сентября 2015 г. Под персональными имеются в виду все данные о российских гражданах, которые используются при регистрации на сайтах, совершении покупок в сети, пересылке почтовых сообщений и т. п.

Кого блокирует Роскомнадзор

Политика
Новости

В Кемерове нашли живыми трех человек из списка пропавших без вести

Ведомости
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Три человека, чьи фамилии были в списке пропавших без вести после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», найдены живыми. Об этом сообщает Следственный комитет России. «В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке заявлений о 67 пропавших трое из них установлены среди живых», — говорится в сообщении.

Таким образом, в списке пропавших без вести осталось 64 фамилии. В среду, 28 марта, МЧС назвало окончательное число погибших при пожаре в Кемерове. Согласно данным спасателей, жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. За медицинской помощью обратились более 70 человек. 

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Огонь возник на последнем этаже, где располагались кинозалы и игровая комната и где в выходной день было много детей. Позже Следственный комитет России сообщил, что в здании с 19 марта не работала автоматическая пожарная сигнализация, а систему оповещения не включил охранник ТРЦ.

При пожаре в Кемерове погибло более 60 человек

Авто
Новости

Bloomberg узнал о переговорах Renault и Nissan о слиянии

Ведомости
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Французская Renault SA и японская Nissan Motor Co. ведут переговоры о слиянии и создании нового автопроизводителя, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Таким образом действующий стратегический альянс компаний будет преобразован в одну корпорацию.

Сейчас Renault владеет 43% акций японской компании, Nissan принадлежат 15% акций французского автопроизводителя. Председателем совета директоров обеих компаний является Карлос Гон. Он может возглавить объединенную компанию, говорят собеседники агентства. При этом новая компания может сохранить штаб-квартиры в Японии и Франции.

Слияние должны одобрить правительства Франции и Японии, отмечает Bloomberg. Опрошенные агентством эксперты считают, что французское правительство, которое владеет 15% акций Renault, может отказаться продавать свою долю. По данным агентства, переговоры длятся уже несколько месяцев, но окончательное решение пока не принято.

10 самых продаваемых автомобилей в 2017 году

Политика
Новости

Грузия вышлет российского дипломата

Ведомости
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Министерство иностранных дел Грузии в знак солидарности с Великобританией объявило о высылке сотрудника российской секции при посольстве в Швейцарии, об этом сообщается на сайте грузинского внешнеполитического ведомства.

«Министерство выражает солидарность с Соединенным Королевством, разделяет позицию Великобритании, а также международного сообщества по этому вопросу, и заявляет о признании неприемлемым лицом сотрудника секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Тбилиси, и просит его покинуть Грузию в течение семи дней», – говорится в заявлении.

«Министерство иностранных дел осуждает использование химического оружия на территории Соединенного Королевства, которое причинило тяжелый вред трем лицам и представляло серьезную угрозу для жизни и здоровья других людей. Это является серьезной проблемой для общей безопасности», – указывают в ведомстве.

После вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 г. Россия и Грузия разорвали дипломатические отношения. После этого дипломатические контакты страны начали проводить через секцию интересов России при посольстве Швейцарии.

Грузия стала 28-й страной, решившей выслать российских дипломатов в знак солидарности с позицией британских властей, которые обвинили Россию в причастности к отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Скрипали были найдены в бессознательном состоянии на лавочке в английском Солсбери 4 марта. По версии британской стороны, их отравили разработанным в СССР нервно-паралитическим агентом «Новичок». Сейчас пострадавшие находятся в коме. Помимо Скрипалей от ядовитого вещества пострадал оказавший им помощь полицейский, он уже выписан из больницы.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Технологии
Новости

Facebook запретит собирать данные пользователей для таргетированной рекламы

Ведомости
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Facebook лишит агрегаторы данных возможности собирать информацию о пользователях социальной сети для настройки таргетированной рекламы, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение компании.

«Мы уведомляем рекламодателей в том, что закрываем "партнерские категории". Этот продукт позволял сторонним агрегаторам информации предлагать свой таргетинг непосредственно на платформе Facebook», — говорится в сообщении.

В частности, компания прекратит сотрудничество с Acxiom Corporation — мировой компанией, которая занимается маркетинговыми и сервисными задачами, а также собирает базу данных поведения пользователей в сети.

Ранее Facebook объявил об изменениях в настройках конфиденциальности, которые должны помочь пользователям контролировать свои данные. Изменить или удалить информацию на странице в социальной сети станет проще.

Эти меры принимаются на фоне скандала с утечкой данных пользователей Facebook. Как сообщалось ранее, британская компания Cambridge Analytica в 2015 г. собрала данные 50 млн пользователей социальной сети для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.

Политика
Новости

Минфин оценил влияние возможного запрета на продажу евробондов России в Лондоне

Ведомости
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Возможный запрет на продажу российских евробондов на фондовом рынке Лондона негативно отразится как на держателях ценных бумаг, так и на иностранных инвесторах, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Его слова приводит агентство ТАСС.

«Это будет очень плохо не только для нас, но и для иностранных инвесторов. Не очень понятно, что они с этими ценными бумагами будут делать», - выразил уверенность чиновник.

The Guardian 29 марта написала, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть возможность введения запрета на продажу Россией своих долговых ценных бумаг на фондовом рынке Лондона.

Мэй отмечала, что речь идет о запрете на обслуживание российских еврооблигаций клиринговыми компаниями Euroclear и Clearstream. По данным издания, мера призвана помешать перепродаже долговых бумаг на вторичном рынке и оттолкнуть от них западных инвесторов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что подобный шаг с британской стороны нанесет урон репутации Лондона. «Конечно, такие решения не могут не наносить вред реноме этих стран в плане их взаимоотношений с другими инвесторами», – подчеркивал он. Песков уточнял, что Россия внимательно отслеживает происходящее.

«В связи с тем что сейчас Великобритания достаточно непредсказуемая страна в отношениях с Российской Федерацией в отношении проявления адекватности, нам сложно судить, какие еще варианты могут рассматриваться, что может являться для этого основанием, а что – прикрытием», – заключил представитель Кремля.

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Политика
Новости

Песков поддержал идею о посредничестве Австрии между Россией и Западом

Ведомости
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Кремль согласен на то, чтобы австрийские власти стали посредником в конфликте России и Великобритании из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В ситуации с Великобританией востребована любая роль, которая сподвигнет британские власти к адекватности», — сказал Песков журналистам. Он напомнил, что контакты на высшем уровне между Москвой и Веной были совсем недавно и оказались очень продуктивными.  

Ранее министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Вена готова стать посредником в урегулировании напряженной ситуации, возникшей между Россией и Западом на фоне «дела Скрипаля». Австрия как нейтральная страна поддерживает диалог со всеми, отметила министр. «Посредник не навязывается сам, за посредническими услугами обращаются. Если нас попросят, мы непременно готовы», — сказала Кнайсль.

4 марта в британском городе Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Великобритании обвинили Россию в причастности к покушению на Скрипаля и ввели дипломатические санкции в отношении Москвы, выслав 23 российских дипломатов.

Многие страны поддержали решение Лондона. Вслед за Великобританией российских дипломатов выслали США, Канада, Украина, Албания, Македония, Норвегия, Австралия, Молдавия и 19 стран Евросоюза. Австрия отказалась присоединиться к антироссийским санкциям.

Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов

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