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Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении НДС до 20%

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект правительства о повышении с 1 января следующего года НДС с 18% до 20%, передает «Интерфакс». Правительство внесло документ на рассмотрение в Госдуму 16 июня.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что повышение НДС на 2 процентных пункта приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 млрд руб. в год. Законопроектом также предлагается установить тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на уровне 22%.

Сейчас в России действует регрессивная шкала страховых пенсионных взносов. Тариф зависит от размера зарплаты гражданина. Если она ниже 85 000 руб. в год, то размер тарифа составляет 22%, если выше, то с превышения уплачивается взнос по ставке 10%.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев объяснил необходимость повышения ставки НДС тем, что бизнес должен нести «часть экономической нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров».