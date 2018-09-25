Экономика

Новости

Великобритания отменит преимущества для работников из ЕС после Brexit

Правительство Великобритании приняло решение отказаться от преференций для высококвалифицированных специалистов из Евросоюза при их приеме на работу после Brexit, сообщает Financial Times.

Одобренный проект миграционной политики также предполагает сохранение действующего порядка допуска в страну зарубежных низкоквалифицированных рабочих, но только для отдельных отраслей промышленности, включая строительную сферу.

Новая система может вступить в силу после завершения переходного периода Brexit в январе 2021 г. В то же время британское правительство отметило, что позиция по трудовым мигрантам может измениться в случае подписания всеобъемлющей торговой сделки с ЕС.

Процесс выхода Великобритании из ЕС должен завершиться 29 марта 2019 г. ЕС отказался одобрять план Лондона по сохранению свободной торговли между Великобританией и блоком. В связи с этим британский премьер Тереза Мэй на прошлой неделе заявила, что переговоры по Brexit «зашли в тупик».