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Экономика
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Великобритания отменит преимущества для работников из ЕС после Brexit

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Правительство Великобритании приняло решение отказаться от преференций для высококвалифицированных специалистов из Евросоюза при их приеме на работу после Brexit, сообщает Financial Times.

Одобренный проект миграционной политики также предполагает сохранение действующего порядка допуска в страну зарубежных низкоквалифицированных рабочих, но только для отдельных отраслей промышленности, включая строительную сферу.

Новая система может вступить в силу после завершения переходного периода Brexit в январе 2021 г. В то же время британское правительство отметило, что позиция по трудовым мигрантам может измениться в случае подписания всеобъемлющей торговой сделки с ЕС.

Процесс выхода Великобритании из ЕС должен завершиться 29 марта 2019 г. ЕС отказался одобрять план Лондона по сохранению свободной торговли между Великобританией и блоком. В связи с этим британский премьер Тереза Мэй на прошлой неделе заявила, что переговоры по Brexit «зашли в тупик».

Экономика
Новости

Программу льготной семейной ипотеки под 6% продлят до 2024 года

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Программа выдачи льготных ипотечных кредитов по ставке 6% годовых для семей с двумя и более детьми продлится минимум до 2024 г., сообщили «РИА Новости» в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Предоставление ипотечных кредитов по ставке 6% годовых вошло в национальный проект "Демография", действие этой меры в паспорте нацпроекта заложено до 2024 г.», – указали в секретариате.

Льготную ипотеку по ставке 6% могут получить семьи, в которых с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или третий ребенок. С идеей такой программы в ноябре 2017 г. выступил президент Владимир Путин.

Голикова в интервью «РИА Новости» говорила, что в этом году выдано 2 млрд руб. льготных ипотечных кредитов, и необходимости в дополнительном бюджетном финансировании программы нет. В бюджете 2018 г. на программу заложено 5,9 млрд руб., в 2019 г. – 9,2 млрд, в 2020 г. – 11,5 млрд руб.

Согласно паспорту проекта «Демография», с которым ознакомилось агентство, количество российских банков, выдающих ипотеку по данной программе, должно увеличиться к 2024 г. в пять раз.

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Бизнес
Новости

Губернатор Сахалина попросил «Газпром» и «Роснефть» построить на острове НПЗ

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Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко предложил «Газпрому» и «Роснефти» построить на острове нефтеперерабатывающий завод, пообещав компаниям налоговые льготы, передает «Прайм».

«Актуальным остается вопрос о создании на Сахалине переработки нефти и конденсата. Мы предлагаем компаниям "Роснефть" и "Газпром" рассмотреть возможность строительства нефтеперерабатывающего завода и газохимического производства с использованием ресурсов месторождений, расположенных на Сахалине и прилегающем шельфе», – сказал Кожемяко на форуме «Нефть и газ Сахалина».

Кожемяко подчеркнул, что Сахалин в свою очередь готов «компенсировать некоторые потери от налогового маневра предприятиям на региональном уровне и по налогам на прибыль, и на имущество, и на землю». Кроме того, сахалинские власти будут заниматься развитием необходимой инфраструктуры и помогать компаниям в обеспечении их сотрудников жильем.

Региональное правительство уже несколько лет обращается к бизнесу с предложением запустить на Сахалине НПЗ. Пока что сахалинские власти развивают производства газомоторного топлива. «Мы уже запустили проект малотоннажного мини-СПГ, на очереди, я уверен, и второй, и третий, строительство газозаправочных станций, перевод большего количества котельных на голубое топливо, поставки на Курилы и работа дизельных станций именно на этом виде топлива», – рассказал Кожемяко. Сейчас на Дальнем Востоке работают два крупных НПЗ – Комсомольский и Хабаровский.

Как работает Московский нефтеперерабатывающий завод

Политика
Новости

Трамп назвал Ким Чен Ына открытым и потрясающим человеком

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Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын во время их прошедшей встречи предстал «очень открытым и потрясающим» человеком. Об этом американский президент сказал на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в штаб-квартире ООН, передает Reuters. Трамп отметил, что ожидает второго саммита с северокорейским лидером «довольно скоро».

Встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла 12 июня в Сингапуре. На ней лидеры стран подписали декларацию, согласно которой Пхеньян заявил о приверженности постепенному отказу от ядерного оружия, а США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности. В то же время американские чиновники и аналитики пока не видят со стороны Северной Кореи решительных действий по денуклеаризации, отмечает Reuters.

В августе Белый дом сообщал о желании Трампа вновь встретиться с Ким Чен Ыном. Однако в конце августа американский лидер отменил визит госсекретаря Майка Помпео в КНДР из-за «враждебного письма» из Пхеньяна, писала The Washington Post.

В понедельник Помпео заявил, что надеется посетить Северную Корею до конца года для подготовки предстоящего саммита глав государств. Госсекретарь подчеркнул, что настроен оптимистично относительно обещания Ким Чен Ына отказаться от ядерного арсенала.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре. Фоторепортаж

Бизнес
Новости

ФАС предложила Минпромторгу альтернативную меру поддержки санкционных компаний

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает в качестве меры поддержки компаний, попавших под западные санкции, предоставлять им ценовые преференции при государственных и корпоративных закупках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления контроля размещения госзаказа ФАС Артема Лобова.

Служба не поддерживает текущую версию проекта Минпромторга, согласно которому попавший под санкции США холдинг «Русские машины» Олега Дерипаски сможет получить преимущество при выборе исполнителя госконтрактов. Однако «в качестве альтернативы предложенным в проекте документа мерам поддержки компаний, в отношении которых введены санкции, мы предлагаем министерству рассмотреть механизм предоставления ценовой преференции на закупках», указал Лобов.

Ранее Минпромторг представил список автомобильной и строительно-дорожной техники, при закупке которой регионы и муниципалитеты должны отдавать предпочтение заявкам предприятий «Русских машин». Заявки остальных компаний должны отклоняться, говорится в проекте постановления. В списке есть автобусы, грузовики, машины медицинской помощи, пожарной службы, полиции, МЧС, тракторы, грейдеры, погрузчики, экскаваторы и др. Преференции должны получить 11 компаний из группы ГАЗ (основной актив «Русских машин») – автобусные и автозаводы, а также из «РМ-Терекс» (совместное предприятие «Русских машин» и американской Terex по производству дорожно-строительной техники).

ФАС раскритиковало инициативу Минпромторга, указав, что принятие документа в действующей редакции несет риски монополизации рынков, сговора участников, закрытия других производств в стране, а также полного отказа инвесторов от открытия новых производственных площадок в России.

Бизнес
Новости

СМИ узнали о просьбе «Роснефти» к подрядчикам отложить оплату по контрактам на 2019 год

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Добывающие дочерние компании «Роснефти» предложили подрядчикам перенести срок оплаты по сервисным контрактам с конца 2018 на 2019 г. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в крупной иностранной нефтесервисной компании и в российской подрядной организации. Один из собеседников уточнил, что знает о таких предложениях в адрес еще четырех подрядчиков.

«Сервисным подрядным организациям предлагается предоставить свое согласие на осуществление переноса платежей, предусмотренных в ноябре-декабре 2018 г., на 2019 г.», — говорится в копии протокола совещания в крупнейшей «дочке» компании — «РН-Юганскнефтегаз», на который ссылается РБК. Из документа следует, что согласиться или не согласиться с предложением компании должны были 24 сентября.

Президент Евроазиатского геофизического общества (объединяет геофизические компании) Михаил Пасечник заявил изданию, что несколько знакомых ему компаний — подрядчиков «Роснефти» получили такое уведомление. «По части договоров есть согласие перенести сроки оплаты, по части идут переговоры», — сказал он. Собеседник издания добавил, что в прошлом году таких отсрочек не было.

Сколько всего «дочек» нефтяной компании хотят перенести выплаты контрагентам и на какую сумму, источники издания не знают. РБК отмечает, что в 2017 г. инвестпрограмма «Роснефти» составила 922 млрд руб., 87% приходилось на сегменты «разведка и добыча» и «внутренний сервис». 60% буровых работ компания выполняет собственными силами.

Политика
Новости

Помощь адвоката больше не является признаком фирмы-однодневки

Ведомости
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Федеральная налоговая служба (ФНС) внесла поправки в свое письмо «О профилактике нарушений налогового законодательства», в котором обращение к адвокату отнесено к признакам нарушения – таким, например, как двукратное уклонение от явки на допрос. Соответствующее уведомление направлено в подразделения налоговой службы. «Слова «допросы лиц проводятся в присутствии представителя (адвокатов);» исключить», – говорится в документе, с текстом которого удалось познакомиться «Ведомостям».

Минувшим летом Федеральная палата адвокатов (ФПА) обратилась в прокуратуру в связи с этим письмом, хотя ФНС и поспешила разъяснить: сами по себе признаки не являются фактами нарушения налогового законодательства, а используются налоговыми органами в аналитических системах при формировании списков налогоплательщиков, в деятельности которых возможны налоговые риски.

Тем не менее, адвокаты попросили генпрокурора Юрия Чайку проконтролировать соблюдение госорганами положений Конституции, в том числе гарантий прав граждан на квалифицированную юридическую помощь, ведь оказание такой помощи ставится в один ряд с критериями, определяющими признаки недобросовестных налогоплательщиков.

«В ФНС ошиблись, представив наличие адвоката как компрометирующее российского гражданина обстоятельство, — радуется президент ФПА Юрий Пилипенко. — И очень приятно и здорово, что они нашли мужество признаться в этой ошибке. Мы готовы и дальше отстаивать права граждан на наличие защиты, предусмотренное законом и Конституцией»

Ответа из Генпрокуратуры в ФПА пока не получили, сообщила пресс-служба палаты.

Политика
Новости

Минобороны России назвало доказанной вину Израиля в крушении Ил-20

Ведомости
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Минобороны России представило новые данные о причастности Израиля к крушению Ил-20 в Сирии, в результате которого погибли 15 российских военных. С последними данными с обзорной РЛС российского комплекса ПВО С-400, установленного на базе Хмеймим, выступил официальный представитель российского ведомства Игорь Конашенков, передает ТАСС. По его словам, данные свидетельствуют, что израильский F-16 спрятался за Ил-20 от сирийской ракеты. Конашенков подчеркнул, что все «робкие» заявления Израиля о непричастности израильской стороны к трагедии «являются ложными».

«Сегодняшние данные уже не свидетельствуют, а доказывают, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности», — сказал Конашенков, передает «Интерфакс». В частности, данные с радиолокатора позволяют говорить, что по меньшей мере один F-16 во время полета ракеты комплекса С-200 находился поблизости от российского Ил-20. Это полностью противоречит заявлениям израильской стороны.

Конашенков указал, что С-400 на базе Хмеймим зафиксировал полет ракеты комплекса С-200 по израильскому F-16 и ее перенацеливание на российский Ил-20. Генерал уточнил, что С-400 «увидел», как «ракета, приближаясь к израильскому самолету, резко изменила направление полета и пошла на Ил-20». Конашенков подчеркнул, что четверка истребителей Израиля оставалась в районе крушения Ил-20, а не улетела, как сообщала израильская сторона. Ракета попала в Ил-20 в 22 часа 02 минуты 45 секунд.

Представитель российского Минобороны обратил внимание на слайд с развитием воздушной обстановки после трагедии. «Отметка от российского Ил-20 пропала с экрана. Однако хочу обратить ваше внимание, что израильские F-16 продолжают находиться в данном районе, причем один из них — в непосредственной близости к месту трагедии. Обратите внимание, номер данной воздушной цели израильского F-16 изменился», — уточнил он. По словам Конашенкова, это говорит о том, что после крушения Ил-20 F-16 резко поменял направление и высоту полета. Он добавил, что все эти данные зафиксированы РЛС С-400.

Ранее 24 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил президенту России Владимиру Путину с соболезнованиями в связи с гибелью российских военных, находившихся на борту Ил-20, сообщила пресс-служба Кремля. «Российская сторона исходит из того, что именно действия ВВС Израиля стали основной причиной трагедии», — уточнялось в сообщении. Позже Reuters со ссылкой на пресс-службу израильского лидера уточнило, что Нетаньяху назвал «опасной для региональной безопасности» передачу современной системы ПВО «безответственным игрокам».

Минобороны России сегодня сообщило, что в течение двух недель передаст Сирии зенитно-ракетный комплекс С-300. По словам министра российского ведомства Сергея Шойгу, управление системой ПВО Сирии будет автоматизировано, побережье Сирии будут защищать системы радиоэлектронной борьбы. Шойгу уточнил, что это позволит сирийским военным идентифицировать российские самолеты.

Финансы
Новости

Цена нефти Brent превысила $81 за баррель

Ведомости
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Цены на нефть марки Brent поднялась выше отметки $81 за баррель. Ранее сегодня она впервые с ноября 2014 г. превысила $80,60 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:47 мск торгуются на уровне $81,05 за баррель, подорожав на 2,74%. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени увеличились на 2,14% — до $72,33 за баррель.

Brent зафиксировала предыдущий максимум текущего года в мае, тогда цены достигали $80,50 за баррель.

В воскресенье, 23 сентября, участники соглашения ОПЕК+ провели саммит в Алжире. Они решили не повышать добычу нефти. Договоренности об ограничении нефтедобычи действуют с начала 2017 г. В соглашении принимают участие как страны ОПЕК, так и не входящие в альянс государства. Ключевую роль в соглашении играют Россия (не входит в ОПЕК) и Саудовская Аравия (член ОПЕК). Эти две страны суммарно производят около 21 млн баррелей в сутки, что составляет одну пятую мирового предложения нефти.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Бизнес
Новости

Экс-директор «Почты России» Страшнов покинул «Еврохим»

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Бывший директор «Почты России» Дмитрий Страшнов, занимавший пост главного исполнительного директора «Еврохима» (EuroChem Group, штаб-квартира в швейцарском городе Цуг), покинул группу. Об этом сообщает пресс-служба «Еврохима». В сообщении уточняется, что он покидает компанию по личным причинам. Исполняющим обязанности руководителя группы назначен финансовый директор Кузьма Марчук.

Председатель совета директоров «Еврохима» Александр Ландиа, комментируя решение коллеги, выразил сожаление и понимание от имени совета директоров. «Дмитрий — сильный стратег и управленец, и мы все желаем ему преодоления временных обстоятельств и дальнейших успехов в его карьере», — отметил Ландиа. Его слова приводятся в сообщении.

Страшнов, присоединившийся к группе в ноябре 2017 г., пояснил, что личные причины не позволяют ему «довести до конца намеченные преобразования в группе». Его слова также цитирует пресс-служба.

«Еврохим» — один из крупнейших глобальных производителей минеральных удобрений с консолидированной выручкой $4,87 млрд и $1,13 млрд EBITDA по итогам 2017 г. Производственные площадки группы расположены в России, Бельгии, Китае, Казахстане, Литве. Основной бенефициар группы — Андрей Мельниченко, контролирующий 90% «Еврохима» через кипрскую AIM Capital SE. Экс-директор «Почты России» занял пост главного исполнительного директора «Еврохима» 1 июля, сменив на этом посту Дмитрия Стрежнева. Последний контролирует 10% «Еврохима».

Политика
Новости

МИД России заявил послу Норвегии протест из-за задержания россиянина в Осло

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Послу Норвегии в Москве Руне Ресаланду заявлен решительный протест в связи с задержанием россиянина в Осло, заявил сегодня МИД России. МИД назвал инициалы и фамилию задержанного — это сотрудник аппарата Совета Федерации М. А. Бочкарев.

«Был заявлен решительный протест в связи с задержанием в аэропорту г. Осло и помещением под арест российского гражданина М. А. Бочкарева по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности. Потребованы разъяснения в связи с инцидентом, незамедлительное снятие с российского гражданина абсурдных обвинений и его освобождение», — написал российский МИД.

Российское дипломатическое ведомство подчеркнуло, что Бочкарев находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации для участия в международном семинаре в парламенте Норвегии 20-21 сентября. Поскольку мероприятие было публичным, МИД выразил непонимание, почему «факт присутствия на семинаре российского представителя привел к такой провокации».

«Складывается впечатление, что волна кампании «шпиономании» в отношении России, в т. ч. навязываемая извне, приобретает в Норвегии одиозные формы. Разумеется, такие шаги не останутся без последствий», — подчеркнул МИД.

Сегодня норвежская Aftenposten написала, что россиянин, задержанный по подозрению в шпионаже — старший советник в департаменте информационных технологий Совета Федерации. Его задержали в минувшую пятницу в аэропорту Осло по подозрению в незаконной информационной деятельности.

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Политика
Новости

Нетаньяху позвонил Путину с соболезнованиями за сбитый Ил-20

Ведомости
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию со сбитым в Сирии российским самолетом Ил-20. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Израильский премьер еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных, находившихся на борту самолета.

В сообщении отмечается, что стороны обсудили обстоятельства инцидента с учетом того, что переданная израильскими военными информация об операции их авиации над Сирией расходится с выводами Минобороны России. «Российская сторона исходит из того, что именно действия ВВС Израиля стали основной причиной трагедии», — подчеркивает пресс-служба Кремля.

Путин в ходе разговора подчеркнул, что принятые Москвой решения по укреплению сирийских ПВО адекватны ситуации и направлены на предотвращение подобных угроз.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на пресс-службу Нетаньяху, что израильский премьер назвал «опасным для региональной безопасности» передачу современной системы ПВО «безответственным игрокам». Премьер подчеркнул, что Израиль продолжит защищать свою безопасность и интересы в регионе.

Российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих, был по ошибке сбит вечером 17 сентября над Средиземным морем системой С-200 ПВО Сирии. Минобороны России заявило, что под удар его подставили израильские истребители, наносившие удар по целям в Сирии. Израиль обвинил в инциденте «режим Башара Асада» и неразбериху в сирийской ПВО. Минобороны России, в свою очередь, уточнило, что сирийская С-200 не была оборудована системой государственного опознавания «свой — чужой», поскольку она вообще не поставляется на экспорт. Путин называл гибель российского самолета в Сирии трагической случайностью.

Позже Минобороны России сообщило, что в течение двух недель передаст Сирии зенитно-ракетный комплекс С-300. По словам министра российского ведомства Сергея Шойгу, управление системой ПВО Сирии будет автоматизировано, побережье Сирии будут защищать системы радиоэлектронной борьбы. Шойгу уточнил, что это позволит сирийским военным идентифицировать российские самолеты.

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