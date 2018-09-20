Встреча лидеров стран ЕС не решила противоречий вокруг Brexit и миграции

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Тереза Мэй противостоят сторонники повторного референдума по Brexit Leonhard Foeger / Reuters

В австрийском Зальцбурге в четверг завершился двухдневный неформальный саммит Евросоюза, главными вопросами которого в очередной раз стали миграция и Brexit. Процесс выхода Великобритании из ЕС должен завершиться 29 марта 2019 г., и для достижения соглашения остается все меньше времени. По словам председателя Европейского совета Дональда Туска, переговоры перешли в «решающую фазу». В начале октября пройдет съезд британской консервативной партии, где будет в числе прочего решаться вопрос о том, останется ли Тереза Мэй на посту премьера, отмечает издание Tagesspiegel, поэтому ей важно получить поддержку ЕС в ближайшее время. «Теперь очередь ЕС идти на компромисс. Они должны изменить свою позицию, так же как это сделали мы», – приводит слова Мэй Sky News. Речь идет об июльском «мягком» плане выхода из ЕС, предполагающем создание зоны свободной торговли с ЕС, напоминает Deutsche Welle. Ранее кабинет министров покинули два сторонника «жесткого» сценария: министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис и министр иностранных дел Борис Джонсон.

Помимо противников «мягкого» Brexit Мэй противостоят сторонники повторного референдума. С подобными призывами недавно выступили мэр Лондона Садик Хан и газета The Independent, запустившая кампанию по сбору подписей. Для Мэй одинаково неприемлемы и «жесткий» Brexit, и повторное голосование. «Соглашение с ЕС будет подписано либо в том виде, в котором я его представила, либо не будет подписано вообще», – заявила она в интервью BBC 17 сентября. Однако страны ЕС «почти единогласно» поддерживают проведение референдума, сообщает The Independent со ссылкой на премьер-министра Мальты Джозефа Муската. По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, ЕС должен сохранять единство позиции по всем пунктам, в частности по поводу зоны единого рынка и таможенных барьеров между Великобританией и Северной Ирландией.