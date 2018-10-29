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Reuters узнало о планах Китая остановить падение юаня

Власти КНР готовы остановить дальнейшее возможное ослабление национальной валюты и не допустить падения курса ниже отметки в 7 юаней за доллар, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, которые участвуют в обсуждении внутренней политики страны.

«Если юань опустится ниже 7, за этим может последовать стремительное снижение обменного курса, – сказал один из собеседников. – Чтобы предотвратить подобную пассивную ситуацию, власти, скорее всего, проведут интервенцию на рынке для стабилизации юаня». Другой источник также уверен, что Народный банк Китая не допустит падения курса юаня ниже психологически важной отметки, поскольку это усугубит пессимизм инвесторов.

В пятницу курс китайской валюты опустился до минимума за 22 месяца в 6,96 юаня за доллар. С начала 2018 г. юань потерял более 6% к доллару в связи с замедлением роста ВВП Китая и из-за давления на экспорт, спровоцированного торговой войной КНР и США.

Сейчас приоритетом Китая является предотвращение замедления экономического роста, рассказали агентству несколько источников. ВВП Китая в III квартале достиг минимального с 2009 г. темпа роста в 6,5%. Регулятор с начала 2018 г. несколько раз ослаблял требования к резервам банков и, как ожидается, продолжит смягчать политику, в то время как правительство страны обещает в 2019 г. вновь снизить налоги для поддержки экономического роста, указывает Reuters.

По словам еще одного источника агентства, ЦБ, скорее всего, продолжит смягчать денежно-кредитную политику и позволит юаню ослабнуть еще немного для поддержки экспорта, но чиновники будут следить за состоянием рынков по мере приближения курса национальной валюты к 7 за доллар. Один из чиновников отметил, что ЦБ выступает против использования девальвации валюты в качестве конкурентного преимущества для экспорта.

Народный банк не ответил на просьбу Reuters о комментарии. Вице-президент регулятора Пань Гуншэн заявил на брифинге, что хорошие фундаментальные показатели экономики и достаточные валютные резервы помогут сохранять общую стабильность юаня.