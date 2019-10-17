Финансы

Новости

Минэкономразвития предложило передать крупным банкам часть услуг МФЦ

Крупные банки могут уже со следующего года начать оказывать гражданам некоторые госуслуги, которые сейчас можно получить в многофункциональных центрах (МФЦ), соответствующий проект постановления разработало Минэкономразвития. Протестировать новые функции планируется в шести кредитных организациях: Сбербанке, Россельхозбанке, ВТБ, «Связь банке», Газпромбанке и банке «Тинькофф», рассказал «Известиям» заместитель министра экономического развития Савва Шипов.

По его словам, государственные услуги в банках на время эксперимента будут бесплатными для населения. Кредитные организации будут заниматься, например, выплатой пенсий и материнского капитала, регистрацией и снятием с учета страхователей, приемом налоговых деклараций, оформлением ИП. При этом банкам будет запрещено использовать полученные от граждан личные данные в коммерческих и иных целях. За нарушение этого запрета они могут быть исключены из эксперимента.

Планируется, что банки будут предоставлять госуслуги как через отделения, так и онлайн. «Тинькофф», у которого нет отделений, будет оказывать услуги через мобильное приложение и представителей, которые сами выезжают на встречу с клиентом, сказала «Известиям» пресс-служба кредитной организации.

Эксперимент пройдет в пяти регионах – Московской, Астраханской и Кировской областях, республики Башкортостан и в Санкт-Петербурге. Планируется, что он продлится два года. По завершении в 2021 г. Минэкономразвития представит в правительство доклад, на основании которого будет принято решение о распространении практики на всю Россию.