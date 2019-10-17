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Минэкономразвития предложило передать крупным банкам часть услуг МФЦ

Ведомости
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Крупные банки могут уже со следующего года начать оказывать гражданам некоторые госуслуги, которые сейчас можно получить в многофункциональных центрах (МФЦ), соответствующий проект постановления разработало Минэкономразвития. Протестировать новые функции планируется в шести кредитных организациях: Сбербанке, Россельхозбанке, ВТБ, «Связь банке», Газпромбанке и банке «Тинькофф», рассказал «Известиям» заместитель министра экономического развития Савва Шипов.

По его словам, государственные услуги в банках на время эксперимента будут бесплатными для населения. Кредитные организации будут заниматься, например, выплатой пенсий и материнского капитала, регистрацией и снятием с учета страхователей, приемом налоговых деклараций, оформлением ИП. При этом банкам будет запрещено использовать полученные от граждан личные данные в коммерческих и иных целях. За нарушение этого запрета они могут быть исключены из эксперимента.

Планируется, что банки будут предоставлять госуслуги как через отделения, так и онлайн. «Тинькофф», у которого нет отделений, будет оказывать услуги через мобильное приложение и представителей, которые сами выезжают на встречу с клиентом, сказала «Известиям» пресс-служба кредитной организации.

Эксперимент пройдет в пяти регионах – Московской, Астраханской и Кировской областях, республики Башкортостан и в Санкт-Петербурге. Планируется, что он продлится два года. По завершении в 2021 г. Минэкономразвития представит в правительство доклад, на основании которого будет принято решение о распространении практики на всю Россию.

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Бизнес
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Минпромторг выбрал разработчика для нового самолета на замену «кукурузнику»

Ведомости
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Министерство промышленности и торговли выбрало компанию, которая будет заниматься разработкой нового российского легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2. Протокол подведения итогов открытого конкурса опубликован на портале госзакупок. Победителем, согласно документу, стала бурятская проектная фирма «Байкал-инжиниринг». С компанией уже заключен контракт, подтвердил «РИА Новости» представитель Минпромторга.

Сумма контракта не сообщается. При закупке была объявлена максимальная цена контракта – 1,25 млрд руб. В конкурсе участвовали две компании, вторая – «Уральский завод гражданской авиации». Комиссия посчитала, что обе заявки соответствуют требованиям, но «Байкал-инжиниринг» предложил более выгодные условия, следует из протокола подведения итогов.

В августе Минпромторг анонсировал создание нового регионального самолета вместимостью 9–14 человек на смену Ан-2. Ранее планировалось, что такой заменой станет одномоторный самолет ТВС-2ДТС «Байкал», серийное производство которого должно начаться в 2021 г., однако в ведомстве пояснили, что это воздушное судно экспериментальный образец, созданный для отработки новых технологий.

Ан-2 («Аннушка», «кукурузник») – советский многоцелевой самолет. Из-за простоты в эксплуатации, неприхотливости и возможности работать на небольших грунтовых аэродромах получил широкое распространение на местных авиалиниях. Также может использоваться для различных хозяйственных работ.

Легендарному «кукурузнику» Ан-2 исполнилось 70 лет

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РБК: губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку

Ведомости
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Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь покинет свой пост во время осенней ротации руководителей регионов, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента. Причинами стали стабильно низкие рейтинги Левинталя и депрессивность ЕАО.

Для 61-летнего Левинталя текущий срок на посту губернатора является первым, его полномочия истекают в 2020 г. По данным опросов, губернатор ЕАО входит в десятку глав регионов с наиболее низким уровнем доверия граждан, отмечает РБК.

Один из кандидатов на смену Левинталю – Ростислав Гольдштейн, представляющий ЕАО в Совете Федерации, рассказали источники издания. По их словам, с сенатором уже обсуждали его приход в регион. Гольдштейн отказался комментировать РБК эту информацию. О том, что сенатор рассматривается в качестве нового губернатора, ранее сообщал и «Коммерсантъ».

Опрошенные «Ведомостями» эксперты тоже называли Левинталя в числе глав регионов, которые могут уйти в отставку во время осенней ротации. Они отмечали, что губернатор не может похвастаться значимыми социально-экономическими проектами. Всего в ходе новой волны губернаторских отставок возможна замена 11 руководителей, считают эксперты. Посты могут покинуть глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, губернаторы Камчатки Владимир Илюхин, Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова, Краснодарского края Вениамин Кондратьев, Ленинградской области Александр Дрозденко и другие.

Новости СМИ2
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Технологии
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Telegram уведомил суд США о готовности отложить запуск блокчейн-платформы

Ведомости
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Адвокаты, представляющие интересы Telegram Group Inc., уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания готова отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и приостановить все операции с криптовалютой Gram. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда. При этом в уведомлении отмечается, что Telegram считает несправедливыми некоторые требования комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Ходатайство подано юридической фирмой Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom от лица Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. В документе говорится, что команда Telegram согласна не предлагать, не продавать и не передавать свою криптовалюту до того, как суд решит все юридические вопросы. Отмечается, что компания намерена в суде оспаривать решение SEC.

В то же время адвокаты просят суд не устанавливать в официальном порядке запреты на распространение Gram, поскольку они могут быть неправильно истолкованы общественностью.

В субботу, 12 октября, SEC сообщила, что подала экстренный иск и добилась через суд временного запрета на выпуск криптовалюты Gram компаниями Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. Причиной стало то, что компании не зарегистрировали выпуск криптовалюты должным образом: власти США утверждают, что Gram – это ценная бумага, а значит, ее выпуск предполагает более детальное раскрытие. Например, команда Telegram должна была предоставить инвесторам информацию о своем финансовом состоянии, менеджменте, факторах риска, утверждает SEC.

C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось

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Политика
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Кадыров назвал ложью статью «Новой газеты» о «зачистке» его окружения в Чечне

Ведомости
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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «тысячепроцентной ложью» статью «Новой газеты» о массовых задержаниях людей из его «близкого круга», сообщает «Интерфакс». Он назвал публикацию частью «информационной кампании, направленной на создание в России и мире отрицательного имиджа Чечни и ее руководства».

«Стоило мне слегка захворать и официально взять больничный, как нагло и бессовестно заполнили страницы и сети дезой, что в аэропорту стоит санитарный самолет, Кадыров тяжело болен, его доставят в одну из клиник Москвы. Семья волнуется, спрашивает, почему скрываю болезнь», – посетовал глава Чечни.

Ранее «Новая газета» сообщила, что в Чечне уже несколько месяцев «по нарастающей продолжаются репрессии против членов близкого круга Рамзана Кадырова». По данным издания, «в местах незаконного лишения свободы, в подвалах "секретных тюрем" содержатся от нескольких дней до недель и даже месяцев не только высокопоставленные чеченские чиновники, но и их родственники, охранники и ближайшее окружение (Кадырова)». Газета сообщала также о пытках в отношении задержанных и изъятии у них бизнеса и имущества. Поводом для задержаний издание называло критику в адрес главы республики.

По данным «Новой», в августе вместе с родственниками и охраной был задержан Ибрагим Темирбаев. Ранее он занимал должность мэра чеченского города Аргуна. Задержание произошло через три дня после его отставки с поста мэра и назначения советником главы Чечни. Помимо него были задержаны руководитель МЧС Чечни Руслан Яхъев, экс-министр лесного хозяйства Дикмагомед Мулаев, бывший вице-премьер по социальному блоку Халид Вайханов. По информации газеты, был также задержан и свояк Кадырова – начальник ГИБДД МВД по Чечне Шамхан Денилханов, но за него вступилась жена главы Чечни. Как отмечает издание, появилась информация о задержании первого заместителя министра МВД по Чечне Апти Алаудинова, но он записал видеообращение, в котором опроверг эту информацию.

Новости СМИ2
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Политика
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Мосгорсуд отменил продление ареста девелоперу Худояну

Ведомости
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Мосгорсуд отменил продление ареста владельцу девелоперской компании Optima Development Альберту Худояну, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда. «Суд апелляционной инстанции постановил отменить материал по ходатайству следователя, направить на новое судебное разбирательство в тот же суд (Тверской районный суд Москвы) в ином составе», – уточнили в пресс-службе.

Адвокат Худояна Александр Забейда сообщил РБК, что Мосгорсуд уже второй раз отменяет решение Тверского суда о продлении ареста бизнесмена. Собеседник издания пояснил, что арест был отменен из-за нарушений: в первый раз суд продлил его в отсутствие самого Худояна, во второй – в отсутствие защитников. Несмотря на это, Худоян по-прежнему под стражей, подчеркнул юрист. «Подобные систематически повторяющиеся грубейшие нарушения, допущенные Тверским судом, свидетельствуют о том, что стратегия потерпевшей стороны основана только на одном – не дать Худояну получить доступ к правосудию по уголовному делу с надуманным обвинением», – считает Забейда.

Худоян был задержан в Москве 14 июня. На следующий день Тверской суд Москвы отправил его под домашний арест, однако в начале июля Мосгорсуд перевел бизнесмена в СИЗО. Такое решение суд объяснил тем, что дети Худояна – граждане США и девелопер может скрыться от следствия. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он похитил три земельных участка у одной из компаний на 2 млрд руб. Худоян вину не признает. Ранее Тверской суд Москвы продлил его арест до 14 ноября.

Компания Optima Development занимается проектом «Прайм парк» на Ленинградском проспекте в Москве. В марте девелопер продал его компании А1 – инвестподразделению «Альфа-групп». В портфеле проектов Optima Development есть также один из самых больших ТЦ на юге России – OZ Mall (Краснодар). По словам адвокатов, дело Худояна связано с делом его бизнес-партнера, экс-депутата Госдумы Ильдара Самиева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Пострадавшим по делу Самиева стал футболист «Краснодара» Федор Смолов, которому экс-депутат продал квартиру в элитном жилом комплексе Москвы. Впоследствии оказалось, что она находится в залоге у банка, писал «Коммерсантъ».

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Политика
Новости

Кремль назвал дату встречи Путина с Эрдоганом по Сирии

Ведомости
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Президент России Владимир Путин встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 22 октября, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что стороны обсудят, в частности, ситуацию в Сирии.

Ранее о планах Эрдогана посетить Сочи 22 октября сообщила канцелярия турецкого лидера.

Путин пригласил Эрдогана приехать в Россию 15 октября, во время телефонного разговора по инициативе Анкары. Лидеры двух стран обсудили по телефону ситуацию в Сирии и отметили, что нужно предотвратить конфликты между турецкими и сирийскими военными. Главы государств подтвердили приверженность обеспечению территориальной целостности Сирии, добавили в пресс-службе Кремля.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию «Источник мира» на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских формирований, которых в Анкаре считают пособниками террористов. США резко раскритиковали эту операцию, но вмешиваться в конфликт не стали. Вместо этого Пентагон отвел американских военных с конфликтной территории, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия. Российские военные, в свою очередь, заняли позицию на линии соприкосновения турецких и сирийских войск в городе Манбидж, чтобы не допустить их столкновения.

Политика
Новости

Палата представителей США приняла резолюцию против вывода войск из Сирии

Ведомости
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Палата представителей конгресса США приняла двухпартийную резолюцию против решения американского президента Дональда Трампа о выводе войск из Сирии. Об этом сообщает The Washington Post. Документ одобрили 354 конгрессмена, 60 – высказались против, четверо воздержались.

Резолюция «отвергает решение (Трампа) положить конец бесспорным попыткам США предотвратить военные операции Турции против сил сирийских курдов на северо-востоке Сирии». Конгрессмены призвали Трампа защитить курдов и представить четкий план по разгрому террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России). В документе также содержится призыв к Белому дому прекратить военную операцию на границе с Сирией.

Документ был предложен на голосование председателем комитета палаты представителей США по международным делам Элиотом Энгелом и самым высокопоставленным республиканцем в комитете Майклом Макколом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. Ее целью он назвал борьбу против курдских боевиков и террористов ИГ. Одновременно США объявили о выводе своих войск из региона, чтобы те не попали под перекрестный огонь. Вашингтон также потребовал от Анкары прекратить операцию и ввел санкции против турецких минобороны, минэнерго, их руководителей, а также главы МВД. В то же время Трамп призвал не идеализировать курдов, отметив, что они «не ангелы».

Технологии
Новости

Путин поручил создать центр для воспитания молодежи в интернете

Ведомости
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Президент Владимир Путин поручил правительству создать центр, который займется духовно-нравственным воспитанием молодежи. Поручение президента опубликовано на сайте Кремля. Центр будет производить и публиковать в интернете контент, нацеленный на молодежь.

Его создадут на базе некоммерческой организации, в документе не уточняется какой.

Путин также поручил правительству организовать исследования потребительских предпочтений и поведения молодежи в сети. Результаты исследований должны помочь госорганам лучше понять молодых россиян и оценить влияние интернета на их взгляды.

Поручения даны по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, прошедшего 4 июля. Ответственный за эти поручения – премьер Дмитрий Медведев. Доклад по ним должен быть представлен до 1 декабря.

Политика
Новости

МИД России объяснил задержание дипломатов США в Северодвинске

Ведомости
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МИД России подтвердил «Коммерсанту» задержание американских дипломатов в Северодвинске (Архангельская область) и объяснил, почему оно произошло. По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, сотрудники уведомили Минобороны России о поездке, но сообщили о планах посетить лишь Архангельск.

«Полностью подтверждаем позицию американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны России о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались в итоге в поезде Ненокса – Северодвинск. Видимо, заблудились. Готовы подарить американскому посольству карту Российской Федерации», – отметил собеседник издания.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о задержании трех дипломатов США – их сняли с поезда на станции Северодвинск. У дипломатов не оказалось разрешения на въезд на режимную территорию, а Северодвинск является именно такой территорией, поясняли издания. После проверки документов дипломатов отпустили. Позже в посольстве США в Москве уточнили, что дипломаты были в официальной служебной командировке и заранее предупредили Минобороны России о своих планах.

Ненокса – село в 40 км от Северодвинска. Около села расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России. Там в августе произошел взрыв при испытаниях ракеты на морской платформе. В результате погибли пять сотрудников «Росатома». Минобороны России также сообщило о гибели двух человек, но не уточнило, входят ли они в число погибших сотрудников госкорпорации. По данным «Росатома», ракета была оснащена радиоизотопным источником питания. После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное превышение уровня радиации, но вскоре он пришел в норму.

Бизнес
Новости

El Nacional: Венесуэла может передать «Роснефти» контроль над PDVSA

Ведомости
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Правительство Венесуэлы может передать российской «Роснефти» полный контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA, сообщает венесуэльская газета El Nacional со ссылкой на источники в энергетической отрасли республики. Передать «Роснефти» контроль над PDVSA предложили венесуэльские власти, уточняет издание. С помощью сделки они хотят добиться списания долга перед Россией.

Как утверждает El Nacional, в Москве предложение восприняли, скорее, положительно. Венесуэлу уже посетили российские специалисты, которые оценили ситуацию в PDVSA и жизнеспособность предложенного соглашения. Они пришли к выводу, что компании необходимо существенно сократить штат, чтобы стать конкурентоспособной. В PDVSA формально числится около 70 000 сотрудников, хотя реально их количество достигает 140 000, рассказал источник El Nacional.

Сейчас стороны ищут законные способы передачи «Роснефти» контроля над венесуэльской госкомпанией, которые позволили бы избежать приватизации. В соответствии с местным законодательством такой шаг должен будет получить одобрение национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы, которая под контролем оппозиции, отмечает газета.

Делегация топ-менеджеров «Роснефти» летала в Венесуэлу на прошлой неделе, подтвердил «Ведомостям» их знакомый. Но что конкретно топ-менеджеры обсуждали и с кем, он не уточнил. Представитель «Роснефти» заявил «Ведомостям», что компания не комментирует слухи.

Долги Венесуэлы, включая обязательства PDVSA, оцениваются в $100–150 млрд, из которых около $60 млрд приходятся на облигации правительства, около $20 млрд – обязательства перед Китаем, $3,15 млрд – перед правительством России и $3,1 млрд – перед «Роснефтью». $5 млрд Венесуэла задолжала международным кредитным организациям, таким как Межамериканский банк развития. Также страна должна разным поставщикам.

Политика
Новости

Посольство США прокомментировало инцидент с дипломатами в Северодвинске

Ведомости
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Американские дипломаты, снятые с поезда из Неноксы в Северодвинске, находились в официальной поездке, сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс. По ее словам, дипломаты проинформировали о поездке Минобороны России и заполнили необходимые документы.

Ранее РЕН ТВ и «Интерфакс» сообщили, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске. Телеканал пояснял, что Северодвинск входит в перечень территорий с регламентированным посещением для иностранцев, а у дипломатов не было необходимых для пребывания в городе документов. Позже дипломаты были отпущены, уточняло агентство.

Официально российская сторона пока не подтверждала задержание дипломатов. Пресс-служба администрации Северодвинска сообщила «Интерфаксу», что власти города не знают о задержании американцев, такая информация поступает только в правоохранительные органы.

Ненокса – село в 40 км от Северодвинска. Около села находится государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России, где в августе произошел взрыв во время испытаний ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате погибли пять сотрудников «Росатома». Минобороны также сообщило о гибели двух человек. Входят ли они в число погибших сотрудников «Росатома», не уточнялось. После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное превышение уровня радиации, но вскоре он пришел в норму.

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