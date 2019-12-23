Китай снизит ввозные таможенные пошлины для 850 видов товаров
Таможенные пошлины на 850 видов импортной продукции с 1 января 2020 г. понизят в Китайской Народной Республике. Об этом сообщил в в понедельник, 23 декабря, комитет по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР.
«...с января 2020 года пошлины на более чем 850 видов товаров будут изменены и станут ниже, чем тарифы для стран, получивших режим наибольшего благоприятствования», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина Китая.
Пошлины снизят на продовольственные товары, продукцию добывающих отраслей и химической промышленности, нефтепродукты, промышленное, телевизионное и специализированное оборудование, оптические приборы и некоторые виды тракторов, электрогенераторы.
В сообщении комитета отмечается, что нулевые пошлины «введут на импорт фармацевтической продукции, содержащей алкалоиды для лечения астмы, а также сырья для производства новых лекарств от диабета, чтобы снизить затраты на лекарства и стимулировать производство новых препаратов».
«Корректировка тарифов поможет снизить расходы на импорт, повысить открытость до более высокого уровня и позволит другим странам и регионам участвовать в развитии Китая», — говорится в сообщении.