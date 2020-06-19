РБК узнал об отмене Восточного экономического форума в 2020 году

Восточный экономический форум, запланированный на 2-5 сентября 2020 г., не состоится, сообщает РБК со ссылкой на источники. Один из собеседников издания полагает, что форум, как и другие деловые мероприятия, будет перенесен на следующий год. По словам источника, об этом может быть объявлено в ближайшее время. Кроме того, по данным РБК, рассматривается возможность переноса части деловой программы в онлайн-формат.