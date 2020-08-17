Названы регионы-лидеры по доступности бензина

«Лидирует в рейтинге доступности бензина среди российских регионов Ямало-Ненецкий автономный округ, его жители на среднюю зарплату могут приобрести 2160 л автомобильного топлива в месяц по цене 41,7 руб. за литр. На втором месте Москва – столичные водители на среднюю месячную зарплату могут заправиться на 1939 л бензина по цене 43,1 руб. за литр. Чукотский автономный округ занял третье место – 1727 л по цене 56 руб. за литр», – говорится в сообщении.