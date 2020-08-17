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Названы регионы-лидеры по доступности бензина

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В Ямало-Ненецком автономном округе продается самый доступный для жителей бензин, в лидеры рейтинга также попали Москва и Чукотский автономный округ, к такому выводу пришли аналитики «РИА Новости».

«Лидирует в рейтинге доступности бензина среди российских регионов Ямало-Ненецкий автономный округ, его жители на среднюю зарплату могут приобрести 2160 л автомобильного топлива в месяц по цене 41,7 руб. за литр. На втором месте Москва – столичные водители на среднюю месячную зарплату могут заправиться на 1939 л бензина по цене 43,1 руб. за литр. Чукотский автономный округ занял третье место – 1727 л по цене 56 руб. за литр», – говорится в сообщении.

Рейтинг составлен на основе ранжирования российских субъектов по объему горючего АИ-92, который может приобрести житель на среднюю в регионе зарплату. Доступный объем определялся путем деления среднемесячной зарплаты за вычетом НДФЛ за период с июня 2019 г. по май 2020-го на местную цену бензина по состоянию на 27 июля 2020 г.

Более тысячи литров 92-го бензина на среднюю зарплату могут приобрести также жители Ненецкого автономного округа, Магаданской и Сахалинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Камчатского края, Санкт-Петербурга, Мурманской области, республики Саха (Якутии), Московской области, республики Коми, Красноярского края, Тюменской и Архангельской областей, Хабаровского края. По мнению экспертов, лидирующие позиции в рейтинге заняли преимущественно регионы Крайнего Севера, а также Москва и Санкт-Петербург из-за высоких зарплат в этих субъектах.

Наименее доступен бензин для жителей Дагестана, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик, Ивановской области и республики Ингушетия. «Это объясняется не только ценами на бензин, которые во многих регионах Северного Кавказа выше среднероссийских, но и низкими зарплатами. В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 987 л», – следует из пояснительной записки к исследованию.

По данным агентства, бензин марки АИ-92 за семь месяцев 2020 г. в среднем по России подорожал на 1,9%, что примерно соответствует показателю прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных