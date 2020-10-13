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Минтруд может отказаться от расчета потребительской корзины с 2021 года

Ведомости

Министерство труда и соцзащиты перестанет рассчитывать стоимость потребительской корзины в случае принятия законопроекта, в котором устанавливается новая методика расчета прожиточного минимума и МРОТ, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Расчет стоимости потребительской корзины производится только для установления прожиточного минимума населения. «С учетом этого в дальнейшем Минтруд не планирует подсчитывать потребительскую корзину, поскольку методика установления прожиточного минимума изменилась», — рассказали в Минтруде.

Потребительская корзина – это минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. На основе стоимости потребительской корзины каждый квартал рассчитывается прожиточный минимум населения в целом по стране, трудоспособного населения, детей и пенсионеров. Согласно действующей методике, Минимальный размер оплаты труда устанавливается в размере 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал предыдущего года.

30 сентября правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается установить новую методику расчета прожиточного минимума и МРОТ. Правительство предложило рассчитывать прожиточный минимум как 44,2% медианного дохода в России, МРОТ – 42% от медианной зарплаты в стране.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в 2021 г. по новым расчетам прожиточный минимум вырастет на 3,7% в годовом выражении и составит 11 653 руб. МРОТ увеличится в 2021 г. на 5,5% — до 12 792 руб.

Ранее по теме: Прожиточный минимум вырастет на 3,7% в 2021 году

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных