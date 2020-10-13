Минтруд может отказаться от расчета потребительской корзины с 2021 года
Расчет стоимости потребительской корзины производится только для установления прожиточного минимума населения. «С учетом этого в дальнейшем Минтруд не планирует подсчитывать потребительскую корзину, поскольку методика установления прожиточного минимума изменилась», — рассказали в Минтруде.
Потребительская корзина – это минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. На основе стоимости потребительской корзины каждый квартал рассчитывается прожиточный минимум населения в целом по стране, трудоспособного населения, детей и пенсионеров. Согласно действующей методике, Минимальный размер оплаты труда устанавливается в размере 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал предыдущего года.
30 сентября правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается установить новую методику расчета прожиточного минимума и МРОТ. Правительство предложило рассчитывать прожиточный минимум как 44,2% медианного дохода в России, МРОТ – 42% от медианной зарплаты в стране.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в 2021 г. по новым расчетам прожиточный минимум вырастет на 3,7% в годовом выражении и составит 11 653 руб. МРОТ увеличится в 2021 г. на 5,5% — до 12 792 руб.