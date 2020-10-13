Минтруд может отказаться от расчета потребительской корзины с 2021 года

Потребительская корзина – это минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. На основе стоимости потребительской корзины каждый квартал рассчитывается прожиточный минимум населения в целом по стране, трудоспособного населения, детей и пенсионеров. Согласно действующей методике, Минимальный размер оплаты труда устанавливается в размере 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал предыдущего года.