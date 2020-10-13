Правительство не поддержало предложение о бессрочной программе маткапитала
Правительство не поддержало законопроект депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия», в котором предлагается сделать программу маткапитала бессрочной. Законопроект и отзыв правительства опубликованы в электронной базе Госдумы. Программа маткапитала действует в России до 31 декабря 2026 года.
В депутатском законопроекте также предлагается установить обязательную ежегодную индексацию материнского капитала и пересчитать выплату, которая выдавалась россиянам с 2017 го 2019 годы – в этот период размер маткапитала не индексировался.
В отзыве правительства говорится, что авторы документа не предусмотрели механизм пересмотра размера маткапитала за 2017-2019 годы и доначисления средств гражданам. В правительстве отметили, что размер маткапитала ежегодно пересматривается с учетом инфляции и устанавливается законом о федеральном бюджете. Также депутаты не указали источники и порядок исполнения обязательств, предлагаемых в документе. В связи с этим правительство не поддержало законопроект.
Ранее пресс-служба Минтруда сообщила, что размер маткапитала в 2021 году увеличится на 3,7% и составит 483 882 руб. на первого ребенка и 639 432 руб. – на второго.
Материнский капитал с 2007 г. выдается семьям, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на средства не возникало или не оформлялось. С 2020 г. право на маткапитал также получили семьи, где появился первый ребенок – размер выплаты составит 466 617 руб. При рождении второго ребенка такая семья получит еще 150 000 руб. При рождении первого ребенка до 2020 года, а второго – после 1 января 2020, семья сразу получит 616 617 руб.