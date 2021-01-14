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Новак заявил о возобновлении поставок российского угля в Европу

Ведомости

Повышение цен на газ из-за холодной погоды привело к росту экспорта угля из России и возобновлению его поставок в Европу, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Холодные температуры, повышение цен на газ в АТР из-за дефицита ресурсов в холодный период… привело к тому, что стали загружать угольные электростанции. Экспорт угля даже в РФ сейчас резко вырос: если было нерентабельно поставлять в Европу, то сейчас у нас возобновились поставки угля в Европу», — сказал Новак в рамках «Гайдаровского форума».

Спрос на газ в мире будет расти еще долго, а возобновляемые источники энергии его не заменят, подчеркнул вице-премьер.

«Поскольку потребление электроэнергии в мире будет расти, то и спрос на газ будет расти еще долго, возобновляемые источники энергии не покроют растущее потребление», — отметил он.

По словам вице-премьера, мир сейчас находится в переходном периоде от ископаемых к возобновляемым источникам энергии, а пик спроса на нефть и газ может наступить минимум через 10-20 лет.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных