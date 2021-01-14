Новак заявил о возобновлении поставок российского угля в Европу

«Холодные температуры, повышение цен на газ в АТР из-за дефицита ресурсов в холодный период… привело к тому, что стали загружать угольные электростанции. Экспорт угля даже в РФ сейчас резко вырос: если было нерентабельно поставлять в Европу, то сейчас у нас возобновились поставки угля в Европу», — сказал Новак в рамках «Гайдаровского форума».