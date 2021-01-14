Новак заявил о возобновлении поставок российского угля в Европу
Повышение цен на газ из-за холодной погоды привело к росту экспорта угля из России и возобновлению его поставок в Европу, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Холодные температуры, повышение цен на газ в АТР из-за дефицита ресурсов в холодный период… привело к тому, что стали загружать угольные электростанции. Экспорт угля даже в РФ сейчас резко вырос: если было нерентабельно поставлять в Европу, то сейчас у нас возобновились поставки угля в Европу», — сказал Новак в рамках «Гайдаровского форума».
Спрос на газ в мире будет расти еще долго, а возобновляемые источники энергии его не заменят, подчеркнул вице-премьер.
«Поскольку потребление электроэнергии в мире будет расти, то и спрос на газ будет расти еще долго, возобновляемые источники энергии не покроют растущее потребление», — отметил он.
По словам вице-премьера, мир сейчас находится в переходном периоде от ископаемых к возобновляемым источникам энергии, а пик спроса на нефть и газ может наступить минимум через 10-20 лет.