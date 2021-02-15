Путин поручил проанализировать освоение регионами средств на дороги
Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать освоение бюджетных средств, выделенных регионам на финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства.
«Провести анализ освоения субъектами Российской Федерации в 2020 году средств федерального бюджета, выделенных на финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства, в том числе определить причины низкого уровня освоения данных средств отдельными субъектами Российской Федерации», – говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 марта 2021 г. Поручение дано по итогам совещания Путина с членами правительства 13 января.
В ходе совещания вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в «красной зоне» по освоению средств на дороги находятся 11 российских регионов. Президент, в свою очередь, уточнил, что это Астраханская, Липецкая, Мурманская, Ростовская, Рязанская и Смоленская области, Пермский край, республики Карелия, Крым, Мордовия и Еврейская автономная область. Среди причин низкого уровня освоения средств Хуснуллин назвал их позднее поступление в регионы, банкротство подрядчиков, нехватку рабочей силы.