Путин поручил проанализировать освоение регионами средств на дороги

В ходе совещания вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в «красной зоне» по освоению средств на дороги находятся 11 российских регионов. Президент, в свою очередь, уточнил, что это Астраханская, Липецкая, Мурманская, Ростовская, Рязанская и Смоленская области, Пермский край, республики Карелия, Крым, Мордовия и Еврейская автономная область. Среди причин низкого уровня освоения средств Хуснуллин назвал их позднее поступление в регионы, банкротство подрядчиков, нехватку рабочей силы.