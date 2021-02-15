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Путин поручил проанализировать освоение регионами средств на дороги

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать освоение бюджетных средств, выделенных регионам на финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства.

«Провести анализ освоения субъектами Российской Федерации в 2020 году средств федерального бюджета, выделенных на финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства, в том числе определить причины низкого уровня освоения данных средств отдельными субъектами Российской Федерации», – говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 марта 2021 г. Поручение дано по итогам совещания Путина с членами правительства 13 января.

В ходе совещания вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в «красной зоне» по освоению средств на дороги находятся 11 российских регионов. Президент, в свою очередь, уточнил, что это Астраханская, Липецкая, Мурманская, Ростовская, Рязанская и Смоленская области, Пермский край, республики Карелия, Крым, Мордовия и Еврейская автономная область. Среди причин низкого уровня освоения средств Хуснуллин назвал их позднее поступление в регионы, банкротство подрядчиков, нехватку рабочей силы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных