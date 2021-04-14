Борисов оценил влияние отказа от локдауна на экономику России

«У нас появляется чисто теоретическая возможность сохранить и даже приумножить свое присутствие на различных сегментах рынка, но для этого нужно очень серьезно поработать. Прогнозы по развитию мировой экономики – свыше 3% ежегодно, значит, нам нужно обеспечить такую совокупность мер, чтобы, по крайней мере, двигаться не хуже, а это возможно, если мы сохраним нужную динамику инвестиций и, может быть, решимся на реализацию крупных инфраструктурных проектов, которые дадут новый толчок развитию наших основных системообразующих отраслей или экономики в целом», — сказал Борисов.