Борисов оценил влияние отказа от локдауна на экономику России
Отсутствие локдауна в России по примеру европейских мер против коронавируса оказало существенное влияние на российскую экономику, заявил заместитель председателя правительства Юрий Борисов на пленарном заседании Красноярского экономического форума.
«Безусловно. Я не считаю, что это "вольница", скорее достаточно взвешенная и оптимальная траектория в момент пика пандемии, в момент ослабления пандемии. Было продумано и решено не объявлять общий локдаун, хотя он затронул промышленность весной прошлого года», — сказал Борисов, отвечая на вопрос, оказало ли решение об отказе от локдауна существенную поддержку экономике и стоило ли оно того.
По словам вице-премьера, решающую роль сыграл третий пакет мер государственной поддержки в объеме около 4,5%. В этом контексте вице-премьер отметил важность поддержки системообразующих предприятий, которым было выделено около 250 млрд руб. кредитов.
«В целом ситуация далеко не однородная, если судить по динамике индекса промышленного производства. Ситуация вполне допустимая. По промышленному производству падение составило порядка 2,6%, а обрабатывающая промышленность практически удержала свои позиции», — добавил Борисов.
«У нас появляется чисто теоретическая возможность сохранить и даже приумножить свое присутствие на различных сегментах рынка, но для этого нужно очень серьезно поработать. Прогнозы по развитию мировой экономики – свыше 3% ежегодно, значит, нам нужно обеспечить такую совокупность мер, чтобы, по крайней мере, двигаться не хуже, а это возможно, если мы сохраним нужную динамику инвестиций и, может быть, решимся на реализацию крупных инфраструктурных проектов, которые дадут новый толчок развитию наших основных системообразующих отраслей или экономики в целом», — сказал Борисов.