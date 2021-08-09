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Путин поручил правительству увеличить импорт из СНГ для стабилизации цен на продукты

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для увеличения импорта сельхозпродукции из стран СНГ, чтобы стабилизировать цены на продовольствие внутри страны. Документ опубликован на сайте Кремля.

«В ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры, направленные на увеличение объема ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из государств – участников Содружества независимых государств», — говорится в тексте поручения. Сроком отчета по поручению обозначено 1 сентября и далее — раз в квартал. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Резкий рост цен на базовые и социально значимые продукты питания начался осенью прошлого года. В начале декабря президент Путин заявил о годовом росте цен на сахар более чем на 70%, а на подсолнечное масло — более чем на 23%. Это произошло на фоне рекордного роста цен на продовольствие на внешних рынках, в том числе под влиянием последствий пандемии.

В итоге правительство приняло ряд мер для сдерживания цен на продовольствие, заключив соглашения с производителями и ритейлерами о заморозке цен, а также ограничив экспорт ряда позиций сельскохозяйственного сырья, введя пошлины и квоты на экспорт зерна, подсолнечника, масла и т. д. В марте правительство отчиталось об успешной стабилизации цен на базовое продовольствие.

Однако в апреле рост цен вновь ускорился. В итоге, согласно опубликованным в июле данным Росстата, в мае годовая инфляция в России достигла рекорда и впервые с октября 2016 г. составила 6,02%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных