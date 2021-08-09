Путин поручил правительству увеличить импорт из СНГ для стабилизации цен на продукты
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для увеличения импорта сельхозпродукции из стран СНГ, чтобы стабилизировать цены на продовольствие внутри страны. Документ опубликован на сайте Кремля.
«В ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры, направленные на увеличение объема ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из государств – участников Содружества независимых государств», — говорится в тексте поручения. Сроком отчета по поручению обозначено 1 сентября и далее — раз в квартал. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Резкий рост цен на базовые и социально значимые продукты питания начался осенью прошлого года. В начале декабря президент Путин заявил о годовом росте цен на сахар более чем на 70%, а на подсолнечное масло — более чем на 23%. Это произошло на фоне рекордного роста цен на продовольствие на внешних рынках, в том числе под влиянием последствий пандемии.
В итоге правительство приняло ряд мер для сдерживания цен на продовольствие, заключив соглашения с производителями и ритейлерами о заморозке цен, а также ограничив экспорт ряда позиций сельскохозяйственного сырья, введя пошлины и квоты на экспорт зерна, подсолнечника, масла и т. д. В марте правительство отчиталось об успешной стабилизации цен на базовое продовольствие.
Однако в апреле рост цен вновь ускорился. В итоге, согласно опубликованным в июле данным Росстата, в мае годовая инфляция в России достигла рекорда и впервые с октября 2016 г. составила 6,02%.