Путин поручил правительству увеличить импорт из СНГ для стабилизации цен на продукты

Резкий рост цен на базовые и социально значимые продукты питания начался осенью прошлого года. В начале декабря президент Путин заявил о годовом росте цен на сахар более чем на 70%, а на подсолнечное масло — более чем на 23%. Это произошло на фоне рекордного роста цен на продовольствие на внешних рынках, в том числе под влиянием последствий пандемии.