Молдавская Energocom на фоне спора с «Газпромом» объявила третий тендер на закупку газа
Молдавская государственная компания Energocom объявила третий тендер на закупку 1,5 млн кубометров природного газа. Из документации следует, что природный газ может быть поставлен в страну через пункты пропуска «Алексеевка» (Украина), «Тодирешть» (Румыния) или молдавские Тогатино или Каушаны.
Два предыдущих тендера выиграли польская PGNiG и голландская Vitol. Обе компании поставят в Молдавию по 1 млн куб. м газа. До этого Украина поставила Молдавии 15 млн куб. м голубого топлива в долг для балансировки падения давления в газотранспортной сети республики.
Молдавия этой осенью столкнулась с энергетическим кризисом на фоне дефицита газа. Единственным поставщиком топлива для страны, которая потребляет около 3 млрд кубометров газа в год, ранее был «Газпром», однако сейчас стороны не могут договориться о цене по новому газовому контракту. В 2020 г. она составляла в среднем $149 за тысячу куб. м, к сентябрю текущего года она возросла до $550, а в октябре — до рыночных $790 за тысячу кубометров. Компания «Молдовагаз» в начале октября сообщила, что потребление топлива в стране временно превышает поставки из России, что может привести к проблемам с электроэнергией.
Российский холдинг пригрозил прекратить поставки в Молдавию, если та не погасит задолженность за топливо, которая вместе с учетом просрочки платежей превышает $700 млн. В Кишиневе в ответ пообещали провести независимый аудит, чтобы оценить размер долга. Пока переговоры продолжаются, молдавские власти ввели режим ЧП для ускоренной закупки природного газа и введения при необходимости режима нормированного потребления. Следующий раунд переговоров назначен на среду, 27 октября.