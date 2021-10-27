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Молдавская Energocom на фоне спора с «Газпромом» объявила третий тендер на закупку газа

Ведомости

Молдавская государственная компания Energocom объявила третий тендер на закупку 1,5 млн кубометров природного газа. Из документации следует, что природный газ может быть поставлен в страну через пункты пропуска «Алексеевка» (Украина), «Тодирешть» (Румыния) или молдавские Тогатино или Каушаны.

Два предыдущих тендера выиграли польская PGNiG и голландская Vitol. Обе компании поставят в Молдавию по 1 млн куб. м газа. До этого Украина поставила Молдавии 15 млн куб. м голубого топлива в долг для балансировки падения давления в газотранспортной сети республики.

Молдавия этой осенью столкнулась с энергетическим кризисом на фоне дефицита газа. Единственным поставщиком топлива для страны, которая потребляет около 3 млрд кубометров газа в год, ранее был «Газпром», однако сейчас стороны не могут договориться о цене по новому газовому контракту. В 2020 г. она составляла в среднем $149 за тысячу куб. м, к сентябрю текущего года она возросла до $550, а в октябре — до рыночных $790 за тысячу кубометров. Компания «Молдовагаз» в начале октября сообщила, что потребление топлива в стране временно превышает поставки из России, что может привести к проблемам с электроэнергией.

Российский холдинг пригрозил прекратить поставки в Молдавию, если та не погасит задолженность за топливо, которая вместе с учетом просрочки платежей превышает $700 млн. В Кишиневе в ответ пообещали провести независимый аудит, чтобы оценить размер долга. Пока переговоры продолжаются, молдавские власти ввели режим ЧП для ускоренной закупки природного газа и введения при необходимости режима нормированного потребления. Следующий раунд переговоров назначен на среду, 27 октября.

Ранее по теме: FT узнала об условии «Газпрома» для Молдавии в обмен на скидку на газ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных