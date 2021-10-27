Молдавская Energocom на фоне спора с «Газпромом» объявила третий тендер на закупку газа

Молдавия этой осенью столкнулась с энергетическим кризисом на фоне дефицита газа. Единственным поставщиком топлива для страны, которая потребляет около 3 млрд кубометров газа в год, ранее был «Газпром», однако сейчас стороны не могут договориться о цене по новому газовому контракту. В 2020 г. она составляла в среднем $149 за тысячу куб. м, к сентябрю текущего года она возросла до $550, а в октябре — до рыночных $790 за тысячу кубометров. Компания «Молдовагаз» в начале октября сообщила, что потребление топлива в стране временно превышает поставки из России, что может привести к проблемам с электроэнергией.