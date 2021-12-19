Всемирный банк утвердил Украине кредит на 300 млн евро
Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил Украине второй кредит на сумму 300 млн евро. Средства направят на поддержку экономических реформ и смягчение последствий пандемии коронавируса.
Реформы включают в себя содействие демонополизации экономики и усиление антикоррупционных институтов, укрепление земельных и кредитных рынков, включая доступ к финансам для мелких фермеров, а также укрепление системы социальной защиты пожилых людей в целях смягчения воздействия пандемии, говорится в сообщении ВБ.
Первый транш на общую сумму в эквиваленте $350 млн был одобрен в июне 2020 г. Кредит был необходим для запуска земельной реформы и помощи украинскому правительству с инвестициями в этот сектор.
С начала пандемии Всемирный банк предоставил Украине $2,3 млрд на бюджетную поддержку и инвестиционные проекты. В декабре стране также одобрили дополнительное финансирование в размере $150 млн на борьбу с пандемией и вакцинацию.
«С тех пор как Украина присоединилась к Всемирному банку в 1992 г., обязательства банка перед страной составили более $14 млрд в рамках примерно 80 проектов и программ», — отмечает ВБ.