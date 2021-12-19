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Финансы

Всемирный банк утвердил Украине кредит на 300 млн евро

Ведомости

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил Украине второй кредит на сумму 300 млн евро. Средства направят на поддержку экономических реформ и смягчение последствий пандемии коронавируса.

Реформы включают в себя содействие демонополизации экономики и усиление антикоррупционных институтов, укрепление земельных и кредитных рынков, включая доступ к финансам для мелких фермеров, а также укрепление системы социальной защиты пожилых людей в целях смягчения воздействия пандемии, говорится в сообщении ВБ.

Первый транш на общую сумму в эквиваленте $350 млн был одобрен в июне 2020 г. Кредит был необходим для запуска земельной реформы и помощи украинскому правительству с инвестициями в этот сектор.

С начала пандемии Всемирный банк предоставил Украине $2,3 млрд на бюджетную поддержку и инвестиционные проекты. В декабре стране также одобрили дополнительное финансирование в размере $150 млн на борьбу с пандемией и вакцинацию.

«С тех пор как Украина присоединилась к Всемирному банку в 1992 г., обязательства банка перед страной составили более $14 млрд в рамках примерно 80 проектов и программ», — отмечает ВБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных