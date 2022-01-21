Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на 22-26 мая
«Всемирный экономический форум рад сообщить, что он проведет свое ежегодное собрание 2022 г. в Давос-Клостерс, Швейцария, с воскресенья 22-го по четверг 26 мая. Ежегодное собрание 2022 г., посвященное теме «Совместная работа, восстановление доверия», станет первым глобальным личным мероприятием лидеров с начала пандемии», — отмечается в сообщении.
Повестка форума будет включать темы восстановления после пандемии, борьбу с изменением климата, построение лучшего будущего для работы и др.
Всемирный экономический форум ранее традиционно проходил зимой в Давосе, однако в 2021 г. его было решено перенести в Сингапур из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе. Провести форум планировалось в период с 17 по 20 августа. Позднее организаторы отменили форум.